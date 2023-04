Das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX hat den mit Spannung erwarteten ersten Testflug seiner Riesenrakete Starship in letzter Minute abgesagt. Grund war ein technisches Problem beim Druckausgleich an der leistungsstärksten jemals gebauten Weltraumrakete.

Washington. Die größte Rakete der Welt ist am Donnerstag gestartet – nur um kurz darauf zu explodieren. SpaceX spricht dennoch von einem Erfolg.

Schwerer Rückschlag für das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Multi-Milliardär Elon Musk: Seine unbemannte Starship-Rakete, das größte und leistungsstärkste jemals gebaute System seiner Art, ist am Donnerstag wenig Minuten nach dem Abheben explodiert. Die Rakete war unbemannt.

Die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa hatte auf Musks Starship-Projekt gesetzt, um Ende 2025 bei der „Mission Artemis 3” erstmals seit einem halben Jahrhundert wieder Menschen zum Mond zu fliegen. Perspektivisch, so hatte der Tesla-Gründer versprochen, sollen mit der Rakete sogar Flüge zum Mars angepeilt werden. Das Starship-System ist doppelt so leistungsstark wie das Space Launch System (SLS) der Nasa, die im vergangenen November die Kapsel Orion auf einen unbemannten Flug um den Mond brachte.

Nach etwa drei Minuten fing die Rakete Feuer

Starship besteht aus der 69 Meter langen unteren Zündstufe – angefeuert von 33 Triebwerken namens Raptor – und dem eigentlichen Starship, das etwa 50 Meter misst, mit sechs weiteren Raptoren. Das Raketensystem hat einen Durchmesser von neun Metern.

Live-Aufnahmen vom Start auf Musks Weltraumbahnhof in Boca Chica an der Golf-Küste des US-Bundesstaates Texas zeigten, wie die Rakete drei Minuten nach dem Start Feuer fing.

Nach Angaben der Techniker sollte sich zu diesem Zeitpunkt die „Super Heavy” genannte erste Antriebsstufe von der Starship-Raumfähre ablösen. Warum die Unternehmung schief ging, ist bisher unbekannt.

Kurz nach dem Start explodiert am Himmel über Texas das "Starship". Foto: Handout / SPACEX / AFP

In ersten Stellungnahmen sprach SpaceX von einem „schnellen ungeplanten Auseinanderbrechen vor der Stufentrennung”. In den nächsten Tagen soll die Analyse von Daten ergeben, wo die Ursache lag, um in der Zukunft weiteren Flugtests vorzubereiten.

Der Testflug war seit Wochen akribisch vorbereitet worden. Am Montag war ein erster Startversuch wegen technischer Probleme unmittelbar vor dem Start abgesagt. Hunderte Schaulustige hatten sich an der Peripherie des Geländes in Stellung gebracht, Der Grund war ein eingefrorenes Ventil und ein damit verbundenes Druckproblem in der Träger-Rakete.

Ursprünglich, so berichteten Ingenieure von SpaceX, sollte der Testflug am Donnerstag 90 Minuten dauern. Dabei sollte die Trägerstufe in den Golf von Mexiko stürzen. Der obere Teil der Rakete, das „Starship", sollte später im Pazifischen Ozean untergehen. „Wir wollten es bis zum Ende schaffen, aber wir sind froh, dass wir es so weit geschafft haben”, hieß es bei SpaceX im Ton von Zweckoptimismus.

Mit Starship will Musk die Raumfahrt revolutionieren

Prototypen des Starship-Raumschiffs hatten bisher fünf Flüge auf eine Höhe von bis zu zehn Kilometern absolviert. Die Trägerstufe, der Booster Super Heavy, war bisher aber nie abgehoben. Im Februar dieses Jahres waren 31 der 33 Super Heavy Triebwerke zehn Sekunden lang gezündet worden, während die Rakete senkrecht auf einer Plattform stand. Mit 5000 Tonnen Startgewicht und knapp 7600 Tonnen Schub ist das System unerreicht leistungsstark – auf dem Papier.

Starship soll die erste komplett wiederverwendbare Orbitalrakete der Welt sein – und SpaceX die Möglichkeit eröffnen, durch Kostensenkung die Raumfahrt-Industrie zu revolutionieren. Das System ist so konzipiert, dass es auf der Erde landen und an einem anderen Tag wieder abheben kann.

Nasa: Fehlschläge einkalkulieren

Elon Musk verfolgt mittelfristig das Ziel, eines Tages den Planeten Mars zu erreichen. Daneben plant er Weltraumflüge für All-Touristen. Im Starship-System können wegen der hohen Nutzlast von 150 Tonnen etwa 100 Weltraum-Touristen gleichzeitig zu einem Rundflug um die Erde auf Reisen gehen.

Musk hatte vor dem Unterfangen tief gestapelt. „Ein Erfolg wäre der neue Testflug schon, wenn unser Raumschiff beim Abheben nicht explodiert und die neu errichtete Startplattform mit 140 Meter hohem Turm zerlegt.” Genau so ist es jetzt aber zum Teil gekommen.

Es geht um Milliardensummen

Aus Nasa-Kreisen hieß es, dass solche Fehlschläge eingepreist seien. Davon können man lernen. Allerdings dürften solche Pannen nicht häufiger vorkommen. Es geht bei dem Projekt um Milliardensummen.

Elon Musk hatte die Chancen auf einen Erfolg der Premiere vor wenigen Wochen auf 50 Prozent beziffert. „Ich garantiere, dass es aufregend sein wird. Auf jeden Fall wird es nicht langweilig sein."

