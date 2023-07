Ein Polizist hat in Münster auf ein flüchtendes Fahrzeug geschossen.

Polizei Verdächtiger flüchtet - Polizei in Münster schießt auf Auto

Münster. Ein 32-Jähriger soll am Mittwoch in Münster versucht haben, vor der Polizei zu flüchten. Nun ermittelt eine andere Polizeibehörde in dem Fall.

In Münster hat ein Polizeibeamter am Mittwoch auf einen flüchtenden Tatverdächtigen geschossen. Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge soll der 32-jährige Tatverdächtige versucht haben zu fliehen, um der Festnahme wegen eines Drogendelikts zu entgehen.

Polizei Bielefeld ermittelt wegen des Schusswaffen-Gebrauchs

Mit einem Auto soll er von einem Supermarktparkplatz im Stadtteil Angelmodde auf eine stark befahrene Straße zugesteuert sein. Ein Polizist schoss daraufhin auf den Fluchtwagen. Kurze Zeit später stoppten die Beamten das Auto und nahmen den Mann fest.

Die Ermittlungen zu dem Drogendelikt dauern an. Aus Neutralitätsgründen bei einem Schusswaffengebrauch hat die Polizei Bielefeld die Ermittlungen übernommen.

(dpa)

