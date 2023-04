Vergewaltiger und Brandstifter flüchten aus der Psychiatrie

Aus der geschlossenen Psychiatrie in Viersen-Süchteln sind zwei Verbrecher geflohen.

Viersen. Bereits seit Donnerstag sind zwei Verbrecher aus der geschlossenen Psychiatrie verschwunden. Ein Spürhund hatte ihre Fährte verloren.

Aus der geschlossenen Psychiatrie in Viersen-Süchteln sind zwei Verbrecher geflohen. Es handele sich um einen 21-jährigen Brandstifter und um einen 36-jährigen Räuber und Vergewaltiger, teilte die Polizei in Viersen am Freitag mit.

Am Donnerstagabend sei ihr Fehlen bemerkt worden. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung sei ein Spürhund eingesetzt worden, der die Fährte aber an einer Bushaltestelle verloren habe.

Beide Männer waren nicht im Hochsicherheitsbereich

Beide Männer seien zwar im geschlossenen Maßregelvollzug, aber nicht im Hochsicherheitsbereich untergebracht gewesen, sagte eine Sprecherin des Landschaftsverbands Rheinland, der die Klinik betreibt. Sie hätten im Garten ein Loch in einen Zaun geschnitten und dadurch entkommen können. Eine Fremdgefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, sei der 21-Jährige etwa 1,80 Meter groß, schlank und trage sein schulterlanges, schwarzes Haar oft zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Der 36-Jährige sei etwa 1,90 Meter groß und schlank. Er habe dunkelblondes, sehr kurzes Haar. (dpa)

