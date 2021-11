Versuchte Brandstiftung an Kölner Moschee: Täter flüchtig

Nach einer versuchten Brandstiftung am frühen Freitagmorgen haben Polizisten die Ditib-Moschee in Köln gesichert. Nun ermittelt der Staatsschutz.

Köln. Vor der Ditib-Moschee in Köln hat ein Unbekannter Benzin verschüttet. Als er vom Sicherheitsleuten konfrontiert wird, flieht er mit dem Fahrrad.

Nach einer versuchten Brandstiftung an der Kölner Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld ermittelt der Staatsschutz. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sei der Täter auf der Flucht.

Ein bislang unbekannter Radfahrer soll am frühen Freitagmorgen gegen 4 Uhr auf einem Gehweg an der Ditib-Moschee in Ehrenfeld Benzin oder Diesel ausgeschüttet haben. Als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes den Mann ansprachen, floh er. Am Tatort habe er einen halb vollen Kanister und mehrere Feuerzeuge zurückgelassen.

Versuchte Brandstiftung an Kölner Zentralmoschee: Unbekannter Täter auf der Flucht

Die Hintergründe sind laut Polizei noch völlig unklar. Beamte sicherten Spuren, befragten Zeugen und werteten Videoaufnahmen aus. Eine genaue Beschreibung des verdächtigen Radfahrers liege bislang nicht vor.

Am Vortag wurde die Kölner Zentralmoschee erst zum öffentlichen Gesprächsthema, als bekannt wurde, dass die Türkisch Islamische Union Ditib für die Kölner Zentralmoschee beantragen will. Ob ein Zusammenhang zur Tat am Freitag besteht, ist unklar. (dpa)

