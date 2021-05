Verwirrter Mann lässt Luft aus Reifen von über 40 Autos

Paderborn. Ein geistig verwirrter Mann hat in Paderborn bei zig Autos die Luft aus den Reifen gelassen. Er stellte sich und hatte alles „dokumentiert“.

Ein laut Polizei geistig verwirrter Mann (37) hat in Paderborn aus Reifen an mindestens 42 Fahrzeugen die Luft abgelassen. Er kam in eine psychiatrische Klinik.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte sich der Mann am frühen Morgen auf einer Wache gemeldet und eine Strichliste mit sogar 48 Autos präsentiert. Die Beamten entdeckten letztlich 42 Autos, bei denen bei mindestens zwei Reifen die Luft fehlte. Teilweise seien alle vier Reifen platt gewesen, so die Polizei. Der Mann habe die Luft mit Holzstäben in den Ventilen entweichen lassen.

Die Beamten hinterließen an allen betroffenen Autos Zettel. Es sei nicht auszuschließen, dass weitere Fahrzeuge betroffen sind. Der 37-Jährige sei laut Polizei schon mal wegen einer ähnlichen Tat aufgefallen. (dpa/Red.)

