Hunderte Feuerwehrleute kämfpen in Griechenland gegen Waldbrände in der Nähe von Athen und auf der Ferieninsel Rhodos. Der Wetterdienst rechnet in den kommenden Tagen mit Temperaturen von bis zu 44 Grad Celsius.

Die extreme Hitze in weiten Teilen von Europa begünstigt starke Waldbrände – wo brennt es aktuell? Eine Übersicht finden Sie hier.

Die extreme Hitze in weiten Teilen von Europa begünstigt Waldbrände – mehrere Länder sind akut betroffen

In Griechenland etwa müssten jüngst Tausende Einheimische und Touristen von der Ferieninsel Rhodos evakuiert werden

Auch in anderen Ländern wie Spanien oder Italien kämpfen die Feuerwehrleute gegen die Flammen

Temperaturen weit über der 40-Grad-Marke, Waldbrände und Dürre – der Klimawandel macht sich immer stärker bemerkbar. Derzeit leiden vor allem die Menschen in Südeuropa unter der extremen Hitze und damit einhergehend unter Waldbränden und Trockenheit. Ausgestanden ist die Hitzewelle in Südeuropa noch nicht. Frühestens ab Mitte der Woche soll es zumindest auf Rhodos wieder abkühlen, also auf Temperaturen unter 40 Grad Celsius.

Doch nicht nur für die Einheimischen sind die extremen Temperaturen und die Waldbrände eine Gefahr. Gerade jetzt in der Urlaubssaison sind viele Ferienländer wie Italien oder Spanien von Hitze betroffen. Aktuell wüten gleich in mehreren Urlaubsregionen Waldbrände:

Griechenland

Italien

Spanien

Waldbrände in Südeuropa: Griechische Ferieninseln betroffen – Hotel und Dörfer evakuiert

Vor allem Griechenland ist aktuell massiv von Waldbränden betroffen – und ein Ende der Hitzewelle ist nicht abzusehen. Tagelang hatten Feuerwehrleute gegen zwei große Feuerfronten im Raum Athen und auf der Halbinsel Peloponnes gekämpft. Mittlerweile sollen die Brände unter Kontrolle sein, allerdings immer wieder neu aufflammen, weil der Boden so trocken sei, heißt es.

Auf Rhodos hingegen tobt der Waldbrand in der Mitte der Ferieninsel weiter. Am Wochenende mussten 30.000 Einheimische und Touristen evakuiert werden. Hunderte Touristen mussten mit Bussen und Booten der Küstenwache in Sicherheit gebracht werden. Mit dem ersten Tageslicht sollten am Montagmorgen abermals Löschflugzeuge und Hubschrauber rund um die Ortschaft Laerma eingesetzt werden, wie die Feuerwehr mitteilte. In der Nacht kämpften Hunderte Feuerwehrleute dagegen, dass die Flammen auf weitere Dörfer und Ortschaften übergriffen, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete.

Touristen warten am internationalen Flughafen Diagoras auf ihren Flug. Unter den von Waldbränden in Griechenland Betroffenen befinden sich auch viele Urlauberinnen und Urlauber aus Deutschland. Foto: Socrates Baltagiannis/dpa

Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1000 Urlauber und Einwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete. Auch auf der Insel Evia, bei Karystos, und auf der Halbinsel Peloponnes nahe der kleinen Hafenstadt Egion wurden am Montagmorgen große Brände gemeldet. Auch dort wurden zahlreiche Dörfer evakuiert. Niemand sei bislang verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.

Rhodos: Ende der Waldbrände und Hitzewelle ist möglicherweise in Sicht

Die Feuerwehr warnte abermals: Die Waldbrandgefahr werde weiterhin im Südosten von Rhodos auch am Montag und Dienstag sehr stark bleiben. Grund sei eine Zunahme des Windes. Eine erste Hoffnung ist aber in Sicht: Kommenden Donnerstag soll die praktisch seit zwei Wochen in Griechenland andauernde Hitzewelle vorerst zu Ende gehen. Dann sollen laut Vorhersage die Thermometer wieder für die Jahreszeit normale Temperaturen um die 35 Grad erreichen - statt nun 40 Grad und mehr.

Thanassis Barberakis geht an der durch einen Brand zerstörten Werft seiner Familie in Mandra westlich von Athen vorbei. Die griechische Feuerwehr kämpft weiter gegen zahlreiche Brände, die im Großraum Athen am Montag ausgebrochen waren. Foto: Petros Giannakouris/AP

Auch in anderen Landesteilen Griechenlands soll ab Donnerstag die Hitzewelle zu Ende gehen. Die Brandgefahr bleibt jedoch vielerorts extrem hoch.

Waldbrände in Italien: Sizilien massiv von Hitze und Feuer betroffen – wo es gefährlich ist

Ähnlich sieht es in Italien aus. Die extremen Temperaturen von zum Teil über 40 Grad begünstigen auch hier Waldbrände. In der Region Kalabrien gab es in den vergangenen Tagen bereits mehrere Brände. In der Provinz Cosenza waren Feuerwehrleute am Montag noch im Einsatz. Auch im Nordwesten Siziliens kämpften Einsatzkräfte gegen einzelne Brände. Schon am Sonntag hatte der sizilianische Zivilschutz für Montag für drei Regionen der Insel – Palermo, Trapani und Enna – Warnungen herausgegeben.

Alte temperature e vento alimentano dalla notte un #incendio vegetazione a Monreale (PA): #vigilidelfuoco in azione con 3 squadre e 2 #Canadair. Operazioni di spegnimento in atto anche a Partinico, Misilmeri, Bolognetta e Cefalù [#24luglio 13:00]#incendiboschivi #Palermo pic.twitter.com/vzutvDDacI — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 24, 2023

Waldbrand auf spanischer Urlaubsinsel: Tausende Menschen evakuiert – der aktuelle Stand

Nicht zu unterschätzen ist auch die Situation in Spanien. In weiten Teilen liegen die Temperaturen über 30 Grad – Tendenz steigend. Die Kombination aus Hitze und Dürre begünstigt auch hier die Waldbrandgefahr. Jüngst war es in Spanien immer wieder zu Waldbränden gekommen – zuletzt auf den Balearen und auf La Palma. Umso schöner sind auf den Ferieninseln kleine Erfrischung – etwa die Schaumparty am Rande des traditionellen Sant-Antoni-Fests auf den Balearen. (fmg/mit dpa)

Kinder werden mit Schaum bedeckt, als sie während des traditionellen Sant-Antoni-Festes an einer Schaumparty teilnehmen. Jung und Alt freuen sich während des Fests über die Erfrischung. Foto: Matthias Oesterle/ZUMA Press Wire/dpa

