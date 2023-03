Für die Aufnahme von mehr als 1,2 Millionen Flüchtlingen in Deutschland ist Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit dem Unesco-Friedenspreis ausgezeichnet worden. Merkel nahm dazu an einem Festakt in Yamoussoukro, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, teil.

Angela Merkel: Laufbahn & politische Vita

1954 in Hamburg als Pfarrerstochter geboren, siedelte Merkels Familie früh in die DDR über und schlug in der Uckermark in Mecklenburg-Vorpommern Wurzeln. Zwar engagierte sie sich in jungen Jahren bei der Freien Deutschen Jugend (FDJ), die als Jugendorganisation der DDR-Staatspartei SED fungierte und stieg dort sogar zur Kulturreferntin auf. Der SED trat sie allerdings nie bei. Zeitzeugen bescheinigen ihr allerdings bei der FDJ für "Agitation und Propaganda" zuständig gewesen zu sein. Der Hochschulabschluss mit einer glatten 1,0 ermöglicht ihr ein Studium der Naturwissenschaften in Leipzig, das ihr letztlich zum Doktortitel in analytischer Chemie verhalf.

Nach der Wende schloss Merkel sich schnell der CDU an und zog in den ersten gesamtdeutschen Bundestag per Direktmandat ein. Als politisches Ziehkind des damals amtierenden Bundeskanzlers Helmut Kohl wurde sie 1991 zur Umweltministerin ernannt. Die Nähe zum Langzeitkanzler brachte ihr zeitweise den Ruf als "Kohls Mädchen" ein. Nachdem dieser über die Schwarzgeldaffäre gestolpert war, sagte sich Merkel los, errang in den späten 1990er-Jahren Spitzenpositionen in der Partei und löste 2005 Gerhard Schröder als erste Frau im Kanzleramt ab. Dreimal entschied Merkel die Wahl in der Folge für sich und regierte Deutschland 16 Jahre lang.

Höhepunkte, Meilensteine und Tiefschläge der Ära Merkel

Im Gedächtnis bleiben vor allem Merkels Management der Flüchtlingskrise 2015 ("Wir schaffen das") sowie der Beschluss zum Ausstieg aus der Atomenergie 2011 als Reaktion auf die Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima. Geschmälert wurde ihr Vermächtnis seit ihrem Abschied aus dem politischen Betrieb vor allem durch die Annäherung an Russland unter Wladimir Putin, die eine fatale Energieabhängigkeit zur Folge hatte, sowie das Ende der Wehrpflicht 2011.

"Spiegel"-Redakteur Alexander Osang gegenüber bekannte Angela Merkel in ihrem ersten Interview nach dem Abtritt, dass sie sich für ihre Russland-Politik nicht entschuldigen werde. Unbeliebt machte sich die Bundeskanzlerin zudem in Griechenland, wo ihr noch immer vielfach die Verantwortung für den rigide Sparkurs und die kriselnde Volkswirtschaft während der Eurokrise gegeben wird.

Zu den Markenzeichen der Kanzlerin a.D. gehören die immer gleich geschnittenen Hosenanzüge in verschiedenen Farben, die sogenannte Merkelraute, die sie mit ihren Händen zu formen pflegte, sowie der Begriff "alternativlos", den sie oft zur Entscheidungsrechtfertigung nutzte und 2010 zum Unwort des Jahres erklärt wurde. Der AfD soll in ihrer Namensfindung der Begriff als Inspiration gedient haben. In ihrer Amtszeit ging Merkel ungewöhnlich oft auf Distanz zur Parteilinie der CDU. Zudem wurde ihr im Nachgang der Thüringischen Skandal-Wahl des FDP-Politiker Thomas Kemmerich mithilfe von Stimmen der CDU und AfD Machtmissbrauch vorgeworfen. Sie bezeichnete dessen 28-tägige Amtszeit als "unverzeihlichen Vorgang", der rückgängig gemacht werden musste.

Die Merkel-Räucherfigur formt die Hände zur charakteristischen Raute. Foto: Sven Körner

Wo wohnt Angela Merkel heute? Hat sie wie "Miss Merkel" einen Hund?

Was macht die ehemalige Bundeskanzlerin heute? Kurz gesagt: Angela Merkel genießt ihren Ruhestand. Nach vier Amtszeiten, 16 Kanzlerjahren, 31 Dienstjahren im Bundestag und Staatsbesuchen in 89 verschiedenen Ländern hat sie sich fast komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie verbringe ihren Alltag mit Lesen, winterlichen Wanderungen entlang der Ostseeküste und Hörbuch-Klassikern wie "Don Carlos" und Shakespears "Macbeth", wie sie in verschiedenen Interviews preisgab.

Obwohl Merkel mit ihrem Ehemann Joachim Sauer ein Wochenendhaus in Milmersdorf in der Uckermark besitzt, scheint ihr Erstwohnsitz aus Kanzlerzeiten am Kupfergraben in Berlin-Mitte nach wie vor Bestand zu haben. In einem denkmalgeschützten Bau in der Dorotheenstadt besitzt Merkel eine Wohnung direkt am Spreekanal gegenüber des Pergamon-Museums.

Entgegen der fiktiven "Miss Merkel" hat die Altkanzlerin auch keinen Hund. Seit sie in ihrer Jugend Opfer eines Hundebiss wurde, hält sie zu Vierbeinern lieber Distanz. Das nahm Putin bei einem Staatsbesuch 2007 in Russland zum Anlass, ihre mentale Stärke zu testen, als er auf der Pressekonferenz eine Labradorhündin ohne Leine um die sichtlich nervöse Merkel herumstreifen ließ. Ob ihr Putin damit eine Freude machen wollte? Merkels Meinung: "Wer's glaubt wird selig."

Wladimir Putin brachte 2007 seinen Labrador Koni mit zu einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Dmitry Astakhov/dpa

Um ihr Vermögen macht Merkel ein Geheimnis. Klar ist jedoch:

Als Kanzlerin verdiente sie nicht schlecht. 32.500 Euro betrug ihr monatliches Salär inklusive Dienstaufwandsentschädigung.

Ihre Kanzlerinnenrente beträgt heute geschätzte 12.000 Euro – plus steuerliche Vergünstigungen.

Dazu kommt ein Büro im Bundestag, das dazugehörige Personal, sowie ein Dienstwagen inklusive Chauffeur.

Außerdem entstehen für ihre Sicherheit weiterhin Kosten für den Steuerzahler.

Der Fiskus übernimmt auch die Kosten für Reisen nach der Amtzeit.

Angela Merkel: Reisen, Leidenschaften, Ehrendoktorwürden, Freundschaft

Zu "nachamtlichen Gesprächen" kam es etwa mit Barack Obama im Juni 2022, als die beiden gemeinsam das Smithsonian Museum für afro-amerikanische Geschichte in Washington D.C. besuchten. Außerdem äußerte Merkel in einem Interview vor ihrem Abtritt den Wunsch, alle Städte zu besuchen, in der ihr ein Ehrendoktortitel verliehen wurde. Damit stehen neben den israelischen Städten Jerusalem und Haifa auch die US-Metropolen New York und Baltimore (Johns-Hopkins-Universität), sowie Nanjing (China) auf der Bucket List.

As president, I saw Chancellor Merkel lead through crises with her wise pragmatism, good humor, and unrelenting moral compass—and I feel lucky to call her a friend. Grateful for the chance to visit the @NMAAHC today, a reminder that America is a constant work in progress. pic.twitter.com/CggYWllm31 — Barack Obama (@BarackObama) June 29, 2022

Ihre privaten Reiseziele sind hinlänglich bekannt. Mit Ehemann Sauer geht sie in den Alpen in der Schweiz und Österreich Skilanglaufen, im Sommer zieht es sie auf die italienische Ferieninsel Ischia. Zuletzt gönnte sie sich zudem eine Auszeit Fuerteventura. Auf dem Rückflug wurde sie – ganz ohne Allüren – eingezwängt in einen engen Sitz in der Touristenklasse eines Flugzeugs gesichtet.

Zu Merkels Leidenschaften gehört zudem das Kochen. Deutsche Hausmannskost, wie Königsberger Klopse, Pommersche Kartoffelsuppe oder Rouladen gehören zu den Leibspeisen Merkels. Die Einkäufe dafür erledigt sie nach eigenen Angaben am liebsten selbst.

