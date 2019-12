Köln. Die Oma als „Umweltsau“? Der WDR musste sich für ein Lied des WDR-Kinderchors entschuldigen. Vor dem Sender-Gebäude gab es Proteste.

Oma als „Umweltsau“? Chorleiter erklärt sich – Demo beim WDR

Nachdem der WDR ein Satire-Video zur Klimakrise veröffentlicht hat, entfachte ein Shitstorm

Kinder singen in dem Song darüber, dass ihre Oma eine „Umweltsau“ sei – eine neue Fassung von „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“

Der Protest gegen das Video wird riesengroß – der Intendant entschuldigt sich, der Chorleiter spricht

Der Sender wird plötzlich Ziel von Demonstrationen

Es begann mit etwas, das Satire sein sollte, es endete mit einem Shitstorm. Weil der Westdeutsche Rundfunk (WDR) in Köln in einem Kinderlied Senioren beeidigte, protestierten Tausende Hörer beim Sender – und später auch vor dem WDR-Gebäude in Köln. Einige Demonstranten hätten augenscheinlich zur rechten Szene gehört, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.

Ein Privatmann habe die Aktion unter dem Motto „Unsere Oma ist keine Umweltsau“ angemeldet. Außerdem kam es zu einer spontanen Gegendemonstration aus der linken Szene, wie der Sprecher weiter sagte. Nach bisherigem Stand habe es verbale Auseinandersetzungen zwischen beiden Lagern gegeben, aber es sei zu keinerlei Straftaten gekommen. Zur genauen Zahl der Teilnehmer machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Der WDR hatte sich zuvor bereits in einer extra ins Programm aufgenommen Sondersendung entschuldigt. Der freie Mitarbeiter, der für den Beitrag verantwortlich ist, hat dagegen noch einmal nachgelegt.

„Oma ist ne alte Umweltsau“ – WDR ließ Kinderlied umdichten

Es ist ein Kinderlied, das alle kennen. „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ haben die Mädchen eines Dortmunder Kinderchores im Auftrag des WDR und unter der musikalischen Leitung von Zeljo Davutovic in einem knapp 90 Sekunden langen Video auf der Facebook-Seite des Senders gesungen. Aber abgesehen vom Refrain ist der Text komplett neu.

Oma ist hier nämlich keine „patente Frau“ wie im Original, sondern ‚ne alte Umweltsau“. Eine, die tausend Liter Super jeden Monat verbrennt, mit dem SUV zum Arzt fährt, zehn Kreuzfahrten im Jahr macht und sich Billigfleisch vom Discounter aufbrät „2019 Friday for Future Version“ hat der WDR die Neufassung anfangs noch genannt. Heute nennt er sie einen Fehler.

Gab es das nicht früher in Diktaturen - Volkserziehung über „Comedy“/Theater? Wer bringt den instrumentalisierten Kindern noch eine differenzierte Sicht bei? ⁦@WDR⁩ #wdr https://t.co/qVSynGM4Mi — Alex (@AlexE1789) December 27, 2019

Hier und da gab es Zuspruch, meistens aber hagelte es Proteste. Viele Hörer kritisierten „mangelnden Respekt“ gegenüber Älteren, andere schimpften, „Unterirdisch“, „unterstes Niveau“, „eine einzige Frechheit“. Die „Satire“ habe sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Dies sei im besten Falle ja auch Sinn einer Satire, versuchte sich der WDR anfangs noch herauszureden. Doch da hatte sich das Thema längst verselbstständigt, obwohl das Video von allen WDR-Seiten gelöscht worden war.

2/2 Der WDR hat mit dem Lied „Meine Oma ist ne alte Umweltsau“, das die Redaktion den Dortmunder Kinderchor singen ließ, Grenzen des Stil und des Respekts gegen über Älteren überschritten. Jung gegen Alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel. — Armin Laschet (@ArminLaschet) December 28, 2019

Bis zum Sonntag zählte der Kurznachrichtendienst Twitter über 40000 Tweets mit dem Hashtag #umweltsau. Selbst Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) meldete sich dort zu Wort. Mit diesem Lied habe der Sender „Grenzen des Stil und des Respekts gegen über Älteren überschritten. Jung gegen Alt zu instrumentalisieren, ist nicht akzeptabel.“ Sogar „Fridays for Future“ ging auf Distanz. SUVs, Kreuzfahrten, das Fliegen, täglicher Fleischkonsum seien natürlich alles Probleme, heißt es auf Twitter, aber: „Meine Oma ist KEIN Problem und schon gar keine Umweltsau.“

Jan Böhmermann befeuert Debatte um WDR-Satire

Wenig überraschend: Auch Jan Böhmermann kommentierte das Thema. „Wer sich jeden Tag billiges Discounterfleisch aufbrät, ist eine Umweltsau“, schrieb er. Und: „Ihr kleinen Umweltsäue würdet doch ohne mit der Wimper zu zucken einen Kinderchor alle drei Strophen des „Deutschlandliedes“ singen lassen. Und zwar nicht zum Spaß.“

Mehrere Retweets des ZDF-Satirikers beziehen sich auf das Thema. Ob er sich damit nun mit dem WDR oder mit den Kritikern solidarisierte, blieb offen. Viel mehr dürfte das Kalkül dahinter stehen, einmal mehr eine Debatte befeuert zu haben, die sich darum dreht, wie Menschen auf Satire reagieren. Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Warum wir uns alle beruhigen sollten.

Wer sich jeden Tag billiges Discounterfleisch aufbrät, ist eine Umweltsau. — Jan Böhmermann 🤨 (@janboehm) December 28, 2019

Als aus dem Proteststurm ein Orkan wurde und sich zur pauschalen Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ausweitete, mit laut WDR teils „bösartigen Hassdrohungen und Beschimpfungen“, änderte der WDR am Samstag sein Radioprogramm und sendete ein „Spezial in eigener Sache“. Steffi Neu, eine der beliebtesten Moderatorinnen sollte retten, was längst nicht mehr zu retten war. Programmchef Jochen Rausch setzte sich mit ins Studio und gab zu, man habe bei dem Lied nicht lang genug über die „sprachliche Feinheit“ nachgedacht.

WDR-Intendant Tom Buhrow entschuldigt sich für „Umweltsau“-Satire

Dann ließ sich auch noch Tom Buhrow in die Sendung zuschalten: „Das Video mit dem verunglückten Oma-Lied war ein Fehler und ich entschuldige mich ohne Wenn und Aber dafür“, sagte der WDR-Intendant. Er rufe aus dem Krankenhaus seiner Heimatstadt Siegburg an, in dem sein 92 Jahre alter Vater seit Heiligabend liege. „Er sitzt neben mir, und ich kann sagen: Er ist keine Umweltsau. Er hat sein Leben lang hart gearbeitet.“

WDR-Intendant Tom Buhrow musste sich zum Beitrag über die „Umweltsau“-Oma äußern. Die Wut vieler Zuhörer im Netz ist groß. Foto: Bernd Lauter / imago/CoverSpot

Ob es beim WDR personelle Konsequenzen geben wird, ließ Rausch am Samstagabend offen. Der Beitrag sei nicht von einem fest angestellten Redakteur, sondern von einem freien Mitarbeiter erstellt worden. Es habe bereits Gespräche gegeben, weitere sollen folgen.

Denn während der Intendant um Verzeihung bat, legte der 24-Jährige auf seinem privaten Twitter-Kanal am Samstag noch einmal nach. „Lass mal über die Großeltern reden, von denen, die sich jetzt über Umweltsau aufregen. Eure Oma war keine Umweltsau. Stimmt. Sondern eine Nazisau“, schrieb er dort. Viele Hörer machte das fassunglos. „Wie kann der WDR so etwas tolerieren?“ Tut er nicht. „Solche Äußerungen gehen gar nicht“, erklärt der Sender auf Anfrage. „Wir distanzieren uns scharf von Form und Inhalt.“

Chorleiter: „Es geht nicht um die Oma, sondern um uns alle“

Auch Chorleiter Zeljo Davutovic hat sich mittlerweile geäußert und gegen den Vorwurf gewehrt, die Kinder seien „instrumentalisiert“ worden. Man habe erklärt, was die Parodie bezwecken solle. Alle Mädchen hätten freiwillig und mit Zustimmung ihrer Eltern teilgenommen.

„Es geht nicht um die Oma, sondern um uns alle. Hier schließe ich mich persönlich ein. Ich möchte mich als beteiligter Musiker bei allen entschuldigen, die sich trotz der Einordnung als Satire von uns persönlich angegriffen fühlen“, sagte Davutovic und stellte klar: „Wir haben in den vergangenen Jahren immer allergrößten Respekt vor Seniorinnen und Senioren gezeigt. Diesen werden wir uns auch in Zukunft nicht nehmen lassen.“

Rechte Kundgebung wegen „Umweltsau“-Lied in Köln

Rechtsextreme in Köln nahmen den WDR-Beitrag zum Anlass für eine Kundgebung am Sonntagnachmittag in der Nähe des WDR-Sitzes in Köln. Es sei eine kurzfristig von einer Einzelperson angemeldete Kundgebung unter dem Titel „Unsere Oma ist keine Umweltsau“ gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem Evangelischen Pressedienst (epd). Einige der Teilnehmer trugen demnach auch Jacken der rechtsextremen Gruppierung „Bruderschaft Deutschland“.

Am Kölner Appellhofplatz sei es zu verbalen Provokationen zwischen den Rechtsextremen und Gegendemonstranten gekommen, über körperliche Ausschreitungen sei bisher nichts bekannt, erklärte der Sprecher. Die Kundgebung sei mittlerweile auch wieder vorbei. Zunächst hatte die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (RIAS) auf Twitter von der Kundgebung berichtet. Es hätten rund 100 Menschen an der Kundgebung teilgenommen. Die Polizei selbst äußerte sich nicht zu Zahlen.

