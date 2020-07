Diese Lebensmittel werden am häufigsten zurückgerufen

Berlin. Uncle Ben‘s ruft reihenweise Lieferungen des Basmati-Reis zurück. In mehreren Verpackungen wurden Glassplitter und -stücke gefunden.

Der Lebenmittelkonzern Mars ruft vorsorglich Basmati-Reis der Marke zurück. Verbraucher sollen ihre Produkte mit einer nun veröffentlichten Liste abgleichen.

Eine ausgewählte Charge des Express-Basmati-Reis der Marke Uncle Ben’s wird aus dem Handel zurückgerufen. Der Lebensmittelkonzern Mars teilte mit, bei dem Rückruf der 220-Gramm-Packungen des Produkts handle es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, da in einzelnen Portionen Glas gefunden worden sei.

Glassplitter: Uncle Ben’s Basmati-Reis zurückgerufen

Verbraucher, die den Reis erworben haben, sollen es mithilfe des Mindesthaltbarkeitsdatums mit folgender Liste der vom Rückruf betroffenen Produkten abgleichen.

Die Liste finden Sie hier im Überblick:

EAN-Code: 5010034007499

Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten (sichtbar auf der Produktrückseite):

7.11.2020; 18.11.2020

08.12.2020

08.01.2021; 19.01.2021

01.02.2021; 02.02.2021

02.03.2021; 03.03.2021; 16.03.2021

03.05.2021; 24.05.2021; 25.05.2021

15.06.2021; 16.06.2021

19.07.2021

Verbraucher, die das Produkt mit dem angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum gekauft haben, sollen dieses nicht verzehren und werden gebeten, sich an den Kundenservice unter der Telefonnummer 04231 943280 (montags bis freitags, 9 Uhr bis 19 Uhr) oder per E-Mail an kontakt@def.mars.com zu wenden.

Lesen Sie hier: Logo von Uncle Ben’s soll geändert werden.