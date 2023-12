Weihnachtsverkehr NRW: ADAC rechnet ab Donnerstag mit Staus

Düsseldorf Zu Weihnachten und Silvester werden die Straßen in NRW wieder voll. Der ADAC rechnet ab Donnerstag mit Staus. Zum Jahreswechsel wird es ruhiger.

Reisen zu Familien, Urlaubsfahrten und letzte Einkäufe rund ums Fest: Die anstehenden Festtage bringen viele Autofahrer auf die Straßen – auch in NRW. Ab Mitte der Woche starten die ersten Bundesländer in die Weihnachtsferien, ab Freitag, 22. Dezember, dann alle. Auch in den Niederlanden beginnen dann die Ferien. Das heißt: Auf den Autobahnen kann es voll werden.

Im vorweihnachtlichen Straßenverkehr rechnet der ADAC vor allem am Donnerstag, dem 21. und am Freitag, dem 22. Dezember in den Nachmittagsstunden mit höherem Aufkommen auf den Autobahnen in NRW. Auch auf den Strecken in die Innenstädte könnte es voller werden, wenn kurz vor Weihnachten noch die letzten Geschenke besorgt würden. „Für einen kurzfristigen Trip zum Geschenkekauf oder einen Weihnachtsmarktbesuch kann der ÖPNV eine gute Alternative zum Auto sein“, empfahl der ADAC.

Auch am Samstag (23. Dezember) rechnen ADAC und der Auto Club Europe (ACE) bundesweit mit hoher Staugefahr. Erst ab dem Nachmittag entspanne sich die Lage den Prognosen zufolge. An Heiligabend rechnen die Clubs weder mit außer- noch innerstädtisch viel Verkehr –entsprechend sind kaum Störungen zu erwarten.

Am 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember) dürfte sich die ruhige Lage des Vortages fortsetzen. Am 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember) setze klassischerweise ab dem Nachmittag der Rückreiseverkehr ein, Staus seien möglich – die Staugefahr sei jedoch überschaubar.

Weihnachtsverkehr in NRW: Staus an Neujahr erwartet

Auch das verlängerte Wochenende zum Jahreswechsel (29. Dezember bis 1. Januar) dürfte laut ADAC „überwiegend ruhig“ auf Deutschlands Autobahnen verlaufen. Mit etwas guter Planung komme man staufrei durch. Am Freitag (29. Dezember) dürfte der Berufsverkehr wegen der Weihnachtsferien geringer ausfallen als sonst.

Am Samstag (30. Dezember) könne es laut ADAC und ACE auf Deutschlands Straßen etwas quirliger werden, da sich einige auf den Weg zur Silvesterfeier oder von oder in den Skiurlaub machen. Das füllt vor allem die alpennahen Strecken. Silvester (31. Dezember) hingegen sei traditionell einer der stauärmsten Tage im Jahr, so der ADAC. Am Neujahrstag (1. Januar) rechnen die Clubs aufgrund von Rückreiseverkehr vom Nachmittag bis in den frühen Abend mit Staus.

Bundesweit sei vor allem in den Großräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Hamburg, Berlin, München und Stuttgart sowie auf den folgenden Routen (oft in beiden Richtungen) mit erhöhtem Verkehrsaufkommen und Staugefahr zu rechnen:

A1 Bremen - Hamburg - Lübeck

A2 Dortmund - Hannover - Braunschweig - Berlin

A3 Arnheim - Oberhausen - Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A4 Dresden - Erfurt - Kirchheimer Dreieck und Köln - Aachen

A5 Basel - Karlsruhe - Frankfurt/Main

A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Salzburg - München - Stuttgart - Karlsruhe

A9 Berlin - Leipzig - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring - Dreieck Uckermark - Stettin

A24 Berlin - Hamburg

A45 Dortmund - Gießen

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Würzburg - Heilbronn - Stuttgart - Singen

A93 Rosenheim - Kufstein

A95 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

