Weiße Weihnachten 2022 in NRW: Meteorologen geben Aussicht

Essen. Weiße Weihnachten werden wegen des Klimawandels unwahrscheinlicher. Jetzt haben Meteorologen eine Aussicht auf das Fest in diesem Jahr gegeben.

Heiligabend steht langsam vor der Tür und auch in NRW hoffen die Menschen auf weiße Weihnachten 2022.

Statistisch gesehen wäre es mal wieder an der Zeit für Schnee zum Fest. Aufgrund des Klimawandels wird der allerdings immer seltener.

Jetzt hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine Prognose für das Weihnachtfest in diesem Jahr gegeben.

Heiligabend rückt immer näher und damit steigt sie auch in Nordrhein Westfalen: die Hoffnung auf Schnee zum Weihnachtsfest. Denn was gibt es besinnlicheres als weiß gepuderte Landschaften? Doch aufgrund des Klimawandels werden weiße Weihnachten immer unwahrscheinlicher. Ein Bericht des Deutschen Wetterdienstes (DWD) besagt, dass die Wahrscheinlichkeit dafür statistisch gesehen nur noch bei 13 Prozent liegt.

Wir haben die Weihnachtsfeste der Jahre 1950 bis 2020 für verschiedene Orte, unter anderem in NRW, aufbereitet: Nur vier Mal in 70 Jahren gab es beispielsweise in Essen flächendeckend Schnee an allen drei Weihnachtstagen - und zwar in den Jahren 1970, 1981, 1986 und 2010. Was die Statistik angeht, wären weiße Weihnachten dieses Jahr also überfällig.

Weiße Weihnachten in NRW? Meteorologen geben Prognose ab

Doch Meteorologen lassen diesen Traum jetzt platzen: Weiße Weihnachten wird es in Nordrhein-Westfalen auch in diesem Jahr aller Voraussicht nach nicht geben. An Heiligabend - also am Samstag - werde es wechselnd bewölkt sein und immer mal wieder schauerartigen Regen geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch (21. Dezember) in Essen mit.

Die Höchstwerte an dem Tag liegen bei 9 bis 12 Grad. Könnte es zumindest zeitweise schneien und die Landschaft in eine weiße Pracht verwandeln? Die Prognose ist den Meteorologen zufolge diesbezüglich wenig ermutigend: Im Bergland ist es zwar kälter, aber auf unter 3 Grad werden die Temperaturen wohl nicht sinken. In den Tagen danach wird es voraussichtlich ähnlich sein.

Auch in den Tagen vor Weihnachten bleibt es dem DWD zufolge beim nasskalten Schmuddelwetter mit Höchsttemperaturen von 8 bis 12 Grad.

Weiße Weihnachten 2022 in NRW: Prognose noch nicht möglich

Der DWD spricht aus meteorologischer Sicht von weißen Weihnachten, wenn an den drei Weihnachtstagen jeweils ein Zentimeter Schnee oder mehr gemessen wird.

Wintertrend verrät milde Temperaturen

Ein Wintertrend verrät milde Temperaturen für die Monate Dezember 2022 bis Februar 2023. Den hatte der DWD bereits am 10. November herausgegeben. Andreas Friedrich betont jedoch, dass Meteorologinnen und Meteorologen dabei nur einen Mittelwert für diesen dreimonatigen Zeitraum berechnen könnten.

Weißepuderte Landschaften an Weihnachten werden auch in NRW aufgrund des Klimawandels immer unwahrscheinlicher. Foto: Jakob Studnar

Auch andere Wetterdienste gehen von mildem Winter in Deutschland aus

Die Mitteltemperatur für den Winter, die der DWD in seinen Modellen berechnet hat, liegt bei mindestens zwei Grad Celsius. Er könne damit zu den 33 Prozent der mildesten Winter in einem Zeitraum von 1991 bis 2020 gehören. Modelle anderer nationaler Wetterdienste wie des britischen Met Office oder von Meteo France gingen ebenfalls von einem etwas zu milden Winter in Deutschland aus. (mit dpa)

