Wetter in NRW Wetter in NRW: Unwetter möglich - mit Regen, Sturm und Hagel

Essen. Für die Menschen in NRW wird es am Wochenende ungemütlich. Es droht Unwetter teils in Form von heftigen Gewittern mit Hagel und Starkregen.

Nach ersten sonnigen Frühlingstagen schwenkt das Wetter in Nordrhein-Westfalen schon wieder um. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sieht in seiner Vorhersage für Freitag zumindest vereinzelt Unwetter aufziehen. Möglich sind demnach heftiger Starkregen, stürmische Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde und kleinkörniger Hagel.

Zunächst seien von Südwesten vereinzelte Gewitter mit Windböen zu erwarten, prognostizierte der DWD für NRW. Gegen Mittag und vor allem nachmittags könnten Sturm und Starkregen dann regional aufdrehen - mit etwas geringerer Gewitterwahrscheinlichkeit im Südwesten.

Wetter am Wochenende in NRW: starke bis stürmische Böen möglich

In der Nacht zu Samstag kann es laut DWD vor allem im Norden weiterhin zu Gewittern und Starkregen kommen, die dann im Laufe der zweiten Nachthälfte Richtung Osten abziehen. Am Samstag ist tagsüber dann voraussichtlich nur noch örtlich mit Schauern und einzelnen Gewittern zu rechnen, so der DWD. Demnach bleibt es oft aber auch niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen nach DWD-Angaben am Samstag voraussichtlich 19 bis 22 Grad und 16 Grad in Hochlagen. (mit dpa)

