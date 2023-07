Der Sonntag war heiß. Im im baden-württembergischen Waghäusel-Kirrlach sogar sehr heiß. Mit 38 Grad im Schatten war es der bislang heißeste Tag in Deutschland in diesem Jahr.

Berlin. Am Wochenende wird eine extreme Hitzewelle erwartet, die spanische Hitze zieht nach Deutschland. Worauf Sie sich einstellen müssen.

3. Juli 2023 – der weltweit heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1880. Doch das soll es mit den extrem heißen Tagen für diesen Sommer noch nicht gewesen sein. Am Wochenende bricht die nächste Hitzewelle über Deutschland herein. Samstag sollen an manchen Orten bis zu 37 Grad erreicht werden. Und auch in den Nächten dürfte es nur wenig abkühlen.

Extreme Hitze kommt aus Spanien nach Deutschland

Grund dafür ist die spanische Hitzewelle, die nun nach Deutschland zieht. In Spanien werden aktuell Temperaturen bis über 45 Grad gemessen. Mehrere spanische Regionen wurden bereits in Alarmbereitschaft versetzt. In Deutschland dürfte es am Samstag zwar nicht ganz so heiß werden – Temperaturen von bis zu 37 Grad sind aber möglich.

Vor allem im Nordwesten und Westen kann es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) auch zu Schauern und Gewittern kommen. In der Nacht auf Sonntag ist das dann auch im Osten möglich. Mitunter besteht Unwettergefahr. Am Sonntag ist es wechselnd sonnig und bewölkt und überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen bei 31 Grad.

Hitze am Wochenende: Diese Tipps sind besonders wichtig

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gab es im vergangenen Jahr insgesamt 4.500 Hitzetote. Um in diesem Jahr hohe Todeszahlen zu vermeiden, plant Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch in diesem Sommer einen bundesweiten Hitzeplan zu veröffentlichen.

Grundsätzlich empfiehlt das Gesundheitsministerium aber schon jetzt allen Bürgerinnen und Bürgern, die extreme Hitze und deren Auswirkungen auf den Körper nicht zu unterschätzen, um gesundheitliche Folgen zu vermeiden. Wichtige Tipps, um dem Körper bei Hitze zu helfen, sind:

viel trinken

Mittagshitze vermeiden

im Schatten oder in gekühlten Räumen aufhalten

leichte Nahrungsmittel zu sich nehmen

Experten erwarten nächsten Hitzerekord

Expertinnen und Experten erwarten bereits den nächsten Hitzerekord: In den nächsten fünf Jahren werde das heißeste jemals gemessene Kalenderjahr auftreten. Deutsche Expertinnen und Experten halten den globalen Temperaturrekord sogar schon im nächsten Jahr für wahrscheinlich. (djb)

