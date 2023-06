In Regionen in NRW, die von Schauern und Gewittern betroffen sind, kann es laut DWD auch zu starken bis stürmischen Böen kommen.

Wetter Wetter in NRW: Hitze ist erstmal vorbei, es wird wechselhaft

Die große Hitze in Nordrhein-Westfalen ist erstmal vorüber. Laut Prognose des Deutsche Wetterdienst (DWD) startet die neue Woche mit Wind und Wolken eher wechselhaft.

Für den Montag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen von 23 bis 26 Grad voraus. Am Vormittag soll das Wetter demnach noch bewölkt bleiben, wobei es im Norden zu einem Durchzug von Schauern und im Nordosten mit geringer Wahrscheinlichkeit auch zu Gewittern kommen kann, die nachmittags aber wieder abziehen.

Wetter in NRW: Regional starke bis stürmische Böen möglich

In Regionen, die am Montag von Schauern und Gewittern betroffen sind, kann es laut DWD auch zu starken bis stürmischen Böen kommen. Im Laufe des Abends soll sich das Wetter dann aber wieder etwas beruhigen. Es lockert auf und bleibt auch in der Nacht zum Dienstag voraussichtlich niederschlagsfrei.

Am Dienstag und Mittwoch rechnet der DWD mit Wolken, Schauern und ab Dienstagabend zeitweise auch mit etwas Regen, der bis Mittwoch andauern soll. Am Dienstag erreichen die Temperaturen demnach Höchstwerte von 20 bis 23 und am Mittwoch von 21 bis 24 Grad. (dpa)

