Wetter in NRW: Nach Nebel folgen Sonnenschein und 20 Grad

Essen/Gelsenkirchen/Dortmund. Nebel am Dienstagmorgen. Doch nach dem Sturmtief am Wochenende dreht sich das Wetter in NRW in der neuen Woche wieder. Es wird deutlich wärmer.

Nachdem das Wetter in NRW am Tag der Deutschen Einheit immer mal wieder mit Sonnenschein punkten konnte, startet der Dienstag am Morgen mit Nebel. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen am Dienstagmorgen mitteilt, soll der Tag anschließend heiter und trocken bleiben, bei Höchsttemperaturen bis zu 20 Grad. Die Sonne soll sich auch heute wieder blicken lassen.

In der Nacht auf Mittwoch sinken die Temperaturen dann wieder auf bis zu sieben Grad, so der DWD. In Hochlagen kommen Wind und teilweise starken Böen auf, die gegen Ende der Nacht um die 50 Kilometer pro Stunde erreichen können. Stellenweise ist in der Nacht erneut mit Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern zu rechnen.

Wetter in NRW: Unwetter im Nordwesten am Mittwoch möglich

Am Mittwoch soll sich der Nebel in NRW wieder auflösen. Nach DWD-Angaben wird es „ein klassischer Übergangstag“, der heiter bis wolkig und trocken bleibt. Im Tagesverlauf sind jedoch besonders im Nordwesten und im Bergland zeitweise starke Böen um die 55 Kilometer pro Stunde möglich.

Die Höchsttemperatur steigt auf bis zu 23 Grad. In der Nacht wird die Bewölkung dichter und es regnet gebietsweise bei Tiefsttemperaturen bis zu sieben Grad. Der Donnerstag wird anschließend sonnig bis heiter und trocken - die Temperaturen steigen auf bis zu 19 Grad.

Am Wochenende war an derlei Wetter kaum zu denken, stattdessen führten örtliche Unwetter am Samstag vereinzelt zu kleineren Überschwemmungen. In Gelsenkirchen wurde die Fußball-Regionalliga-Begegnung zwischen Schalke 04 und Preußen Münster im Parkstadion wegen einer Gewitterwarnung abgebrochen und das Stadion geräumt.

Bis zu 20 Liter Regen wurden in NRW gemessen, sagte Malte Witt, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. In Gelsenkirchen gingen zwar relativ kräftige Schauer nieder, doch die Feuerwehr meldete am Nachmittag keine gesteigerte Zahl von Notrufen wegen des Wetters. Auf einer Straße im Stadtgebiet hätten verstopfte Gullys "leergezogen" werden müssen, hieß es auf Anfrage in der Leitstelle.

Kräftiger Regen hat in Teilen NRWs am Samstag kleinere Überschwemmungen ausgelöst. Das Foto zeigt eine Bahn-Unterführung in Dortmund. Foto: Markus Wüllner

Auch in Dortmund gab es am Samstag kräftige Schauer über Teilen des Stadtgebiets. Eine Bahn-Unterführung lief voll, doch größere Einsätze wegen des Wetters meldete die Feuerwehr auf Anfrage am Nachmittag keine.

(dae/dpa)

