Als ich klein war, hatte ich viel mit Großtanten zu tun. Es waren die Schwestern meiner Oma. Alle drei waren sich spinnefeind. Ich liebte sie sehr. Tante Lisbeth war die beste: Sie hatte keine Kinder, keine Enkel, dafür einen kranken Mann, der früh starb. Wenn ich bei ihr in der Bochumer Altbauwohnung war, durfte ich die Hitparade gucken mit Dieter Thomas Heck. Den fanden meine Eltern blöd. Und sie machte die besten Schnitzel!

Tante Lisbeth erklärte mir den Krieg. Die Zeit des Hungers, der Evakuierung im Sudetenland. „Als die Russen kamen“, habe sie sich laut schimpfend vor der Scheune aufgebaut, wo sie mit ihren Schwestern, also meiner Oma Mia und meiner Großtante Luise und deren Töchtern im Kleinkindalter (meine Mutter und meine Großcousine) untergebracht war. „Sie krümmten uns kein Haar“, erzählte sie immer wieder.

Tante Lisbeth umgab der Mythos der Russenvertreiberin. Eine Amazone, die vergewaltigenden Männerhorden Angst eintrieb.

Von Neid zerfressene Schwestern mussten Männerhorden vertreiben

Luise war die Jüngste und Schönste der Schwestern. Sie durfte vor dem Krieg Tennis spielen und auf die höhere Schule gehen, während Tante Lisbeth und Oma Mia in der Bäckerei der Eltern arbeiten mussten. Entsprechend groß war der Neid.

Noch hochbetagt mutmaßten sie, Luise habe sich liften lassen – es könne doch nicht sein, dass sie immer noch so gut aussieht. Wie das wohl war, als alle drei und die beiden kleinen Mädchen in einer Scheune ausharren „und die Russen fernhalten“ mussten?

Die schöne Luise sagt: „Sie hätten mir kein Haar gekrümmt“

Ich hörte diese Geschichten in den 1970er Jahren. Während sich Tante Lisbeth selbst heroisierte, blickte Oma Mia verkniffen, Luise hörte gleich weg. Einmal nahm sie mich beiseite und raunte mir zu, sie könne diese alten Angeber-Geschichten von Lisbeth nicht mehr hören. „Die hätten mir sowieso kein Haar gekrümmt“. Dann fügte sie hinzu: „Die waren eigentlich ganz nett“.

Ich war erst zehn oder so, und mir war gar nicht klar, dass es um Vergewaltigung ging. Und was Luise eigentlich damit andeuten wollte. Ich fand sie faszinierend fortschrittlich mit ihrer Kurzhaarfrisur. Aber wohler fühlte ich mich bei Tante Lisbeth und Oma Mia mit ihren lila-grauen Wasserwellen.

Im Kalten Krieg war mir der „böse Russe“ von Lisbeth näher

Und weil wir mitten im Zeitalter des Kalten Krieges waren, war mir „der böse Russe“ von Lisbeth näher als „der gute Russe“ von Luise. Ich fand auch die DDR böse und hatte Angst vor der Sowjetunion. Wir im Westen waren frei, wir waren gut, wir hatten ein schönes Leben.

Manchmal fuhren meine Eltern mit uns Kindern damals nach Berlin, also Westberlin. In Helmstedt an der Grenze hatten wir immer Angst. Die Schlaglöcher auf der Transitstrecke, auf der wir nicht anhalten durften, fand ich aufregend.

Den Lachanfall bei der Passkontrolle fanden die Grenzer gar nicht komisch

Einmal wurden wir auf dem Rückweg mit dem kleinen Fiat drei Stunden festgehalten. Grenzer suchten das Auto nach DDR-Flüchtlingen ab. Dabei wäre gar kein Platz gewesen. Wir saßen wir zu fünft im Auto, mein kleiner Bruder hatte Durchfall und schrie, meine Mutter war mit den Nerven am Ende. „Ich fahre nie wieder da hin“, sagte sie.

Lesen Sie auch: Was Prominenten die Einheit bedeutet

Als ich älter wurde, reiste ich mit Freunden. Am Bahnhof Friedrichstraße hielten sie meine Freundin Esther fest, während ich schon „drüben“ war. Und die Grenzer wurden richtig böse, als ich bei einer Passkontrolle im Zug einen Lachanfall bekam.

Die Deutsche Teilung – für meine Kinder faszinierend-gruselig

Und dann: Wie glücklich war ich über die Wiedervereinigung, so glücklich, dass ich nach Berlin zum Studieren zog (auf die „böse Seite“). Für mich war es das Glück meines Lebens, das Glück meiner Generation. Die Wiedervereinigung hat mir die Angst genommen und den Zweiten Weltkrieg erst richtig beendet.

Für meine Kinder ist die Teilung Deutschlands eine so alte wie faszinierend-gruselige Geschichte wie für mich der Krieg. Um es kurz zu machen: Happy Birthday, Deutschland.

Weitere Frauengold-Kolumnen: