Zeiterhebung Wo bleibt die Zeit? 2400 Haushalte in NRW für Studie gesucht

Düsseldorf. Die NRW-Landesstatistiker suchen 2400 Haushalte, die Auskunft über ihren alltäglichen Zeitplan geben. Erstmals wird es dafür auch eine App geben.

Das Statistische Landesamt sucht 2400 Haushalte in Nordrhein-Westfalen, die für eine Studie ihren Tagesablauf dokumentieren. Die „Zeitverwendungserhebung 2022“ soll erfassen, wie sich die unterschiedlichen Aktivitäten - Haushalt, Homeoffice oder Hobby beispielsweise - auf 24 Stunden verteilten, wie das Landesamt am Dienstag in Düsseldorf erklärte.

Die Statistiker verwiesen darauf, dass es für Teilnehmer zwei Belohnungen gebe: Sie verschafften sich einen „Überblick über ihren Tagesablauf“, und als Prämie gebe es mindestens 35 Euro. Erstmals bei einer amtlichen Haushaltsbefragung können Teilnehmer auch per App antworten. Sie soll ab Dezember in den Appstores verfügbar sein. Antworten auf klassischen Papierbögen sind aber auch möglich.

Hier geht es zum elektronischen Anmeldeformular: www.zve2022.de

Die Statistik zur Zeitverwendung wird alle zehn Jahre erhoben. Bereits zum vierten Mal wird sie von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt. Die ZVE-Daten sind eine wichtige Grundlage, um beispielsweise Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorzubereiten und zu bewerten. Zudem wird auf Basis der gewonnenen Daten der „Gender Care Gap” als Indikator für die Gleichstellung von Männern und Frauen berechnet. (mit dpa)

