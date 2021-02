Wo es vergangene Nacht in NRW am kältesten war

In Nordrhein-Westfalen ist es klirrend kalt, es gibt Dauerfrost und zweistellige Tiefstwerte in der Nacht – doch wo es am kältesten gewesen vergangene Nacht?

Nirgendwo in Nordrhein-Westfalen war es vergangene Nacht so kalt wie in Lippstadt: minus 23 Grad hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen dort gemessen. Lippstadt liegt zwischen Paderborn und Dortmund. „Das ist allerdings kein Allzeitrekord“, sagt Meteorologe Malte Witt vom DWD. „2009 hatten wir im Lippstadt bereits Temperaturen von minus 26 Grad.“

In anderen Regionen in NRW war es dementsprechend wärmer: Düsseldorf minus 13 Grad, am Niederrhein minus 9 Grad, Essen minus 12, Duisburg minus 9, Dortmund minus 14.

Noch ein wenig tiefer sanken die Temperaturen im Sauerland: Lüdenscheid minus 17 Grad, Brilon minus 19 und Eslohe sogar minus 21. „Das letzte Mal war es in Brilon nur 1942 kälter. Da hatten wir minus 24 Grad“, sagt Witt. In Nordrhein-Westfalen gebe gerade ein Ost-West-Gefälle: im Osten die niedrigeren Temperaturen und nach Westen hin etwas weniger kalt.

Für die klirrende Kälte gibt es drei Gründe: Die , klare Nächte ohne viele Wolken und die Luft arktischen Ursprungs. „Ohne Wolken strahlt die Wärme ins All aus und der Schnee sorgt dafür, dass auch keine Wärme aus dem Boden kommt“, sagt Witt.

Es bleibt kalt - aber kein Neuschnee

, prognostiziert Witt. Am Wochenende könne auch die Sonne verstärkt scheinen. „Für einen Spaziergang im Schnee ist das gar nicht so verkehrt“, sagt er. „Aber in den Nächten wird es strengen Frost geben – da ist man mit einem Dach über dem Kopf besser dran.“

Neuschnee erwartet Witt nicht. Im Norden von Nordrhein-Westfalen gebe es heute immer mal wieder dichtere Wolken. Besonders kalt werde es überall, wo Schnee liege und keine Wolken aufträten.