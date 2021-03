Wohl Rennen auf A57: Polizei stoppt Fahrer von Luxus-Autos

Neuss. Sie jagten über die A57, drängelten und nötigten: Die Polizei hat zwei Fahrer gestoppt, die sich mutmaßlich einen Rennen geliefert haben.

Sie waren in einem Mercedes AMG und einem Audi R8 unterwegs, fuhren deutlich zu schnell und machten viel Lärm: Nach einem mutmaßlichen Autorennen auf der A57 bei Neuss hat die Polizei zwei Fahrer gestoppt und die Sportwagen der Männer beschlagnahmt.

Die Autos seien am Freitag in Richtung Krefeld hätten gedrängelt und andere Verkehrsteilnehmer rechts überholt, erklärte die Polizei am Sonntag. Zudem hätten die Fahrer vermutlich mit Warnblinker und Lichtzeichen miteinander kommuniziert.

Eine Zivilstreife stoppte den Audi und den Mercedes und kontrollierte die Fahrer. Die Führerscheine und Wagen wurden sichergestellt. Die Männer im Alter von 32 und 52 Jahren erwartet eine Anzeige. (dpa)