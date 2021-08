Die "Wonder of the Seas" weist eine Länge von mehr als 360 Metern auf und ist rund 50 Meter breit.

Reederei "Wonder of the Seas": Größtes Kreuzfahrtschiff auf Testfahrt

Berlin Die "Wonder of the Seas" ist laut ihrer Reederei das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Bald soll sie zur ersten Testfahrt aufbrechen.

Die "Wonder of the Seas" ist nach Angaben der Reederei Royal Caribbean das größte Kreuzfahrtschiff der Welt. Urlauber müssen sich zwar noch gedulden, bis sie den Koloss besteigen können. Doch nun ist das Schiff immerhin zu seiner ersten Testfahrt aufgebrochen.

Wie Travelbook.de berichtet, ist das Kreuzfahrtschiff in einer Werft im französischen Saint-Naizaire fertig gebaut worden. Auf der Testfahrt sollen nun die Systeme kontrolliert werden, die im Falle eines Problems direkt auf See oder in der Werft behoben werden können.

Die "Wonder of the Seas" hat Platz für 5700 Gäste. Foto: Royal Caribbean

"Wonder of the Seas": Kreuzfahrtschiff der Superlative

Die technischen Daten zu dem Kreuzfahrtschiff, die in einem Video der Reederei vorgestellt werden, haben es in sich: Die "Wonder of the Seas" weist eine Länge von mehr als 360 Metern auf und ist rund 50 Meter breit. Auf 18 Decks gibt es Platz für mehr als 5700 Gäste. Zudem gibt es auf dem Schiff acht verschiedene "Stadtviertel" ("Neighborhoods").

Wie Royal Caribbean mitteilt, soll die "Wonder of the Seas" erstmals im März 2022 in Shanghai in See stechen und dann vor allem in Asien unterwegs sein. Das Kreuzfahrtschiff ist das fünfte Modell der sogenannten Oasis-Klasse.

