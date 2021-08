Wrestling: 45.000 Zuschauer beim „Summer Slam“ der WWE

Essen. Die zuschauerstärkste Catch-Veranstaltung seit Pandemiebeginn steht an. Das Wochenende hat aber nicht nur wegen des „Summer Slam“ viel zu bieten.

Es wird die größte und zuschauerstärkste Wrestling-Veranstaltung seit Pandemiebeginn – soviel ist bezüglich des „Summer Slam“ bereits sicher. Bei der Traditionsveranstaltung von WWE (World Wrestling Entertainment) werden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehr als 45.000 Besucher im Allegiant Stadium zu Las Vegas anwesend sein und ihre Lieblinge anfeuern – oder ausbuhen.

Im mit Spannung erwarteten Hauptkampf stehen sich der seit mehr als einem Jahr ungeschlagene „WWE Universal Champion“ Roman Reigns und Wrestling-Legende sowie Hollywood-Schauspieler John Cena (u.a. „Bumblebee“) gegenüber. Ob letzterer, der nach einer längeren Catch-Pause jüngst den Weg zurück ins Seilgeviert fand, seinen 17. Titel, der ihn zum alleinigen Rekord-Champion vor Ric Flair machen würde, holt, wird unter Fans wie Fachleuten seit Wochen heiß diskutiert.

Altstar Bill Goldberg steht beim „WWE Summer Slam“ auf der Matchcard

Das Publikum im Stadion wie an den Geräten zuhause darf sich allerdings auch darüber hinaus auf einige interessante Paarungen freuen. Im anderen großen Kampf der Männer um die „WWE Championship“ tritt Bobby Lashley, Titelträger seit dem 1. März dieses Jahres, gegen Showkampf-Rentner Bill Goldberg (54) an – da dürften bei so manch einem Zuschauer Erinnerungen an die späten 90er-Jahre aufkommen, als Zweitgenannter bei der damaligen Konkurrenzliga WCW wie ein Irrwisch durch den gesamten Kader fegte und zwischenzeitlich – so die Legende – 173 Matches in Folge gewann.

Bei drei der zehn angekündigten Matches stehen die Frauen im Mittelpunkt des Geschehens. Von besonderem Interesse ist für die meisten Fans hier der Rückkampf zwischen der aktuellen „Smackdown Women’s Champion“ Bianca Belair und ihrer Herausforderin Sasha Banks – beide lieferten sich im April bei Großevent „Wrestlemania“ einen harten und von Kritikern wie Anhängern hoch gelobten Fight.

Dreikampf um den Frauentitel

Im Match um die „Raw Women’s Championship“ treten gleich drei Damen um den weiß-rot-goldenen Gürtel an. Die Schottin Nikki Cross, die erst kürzlich mit einem neuen Superhelden-Gimmick (Nikki A.S.H.) vor die Kamera trat und sich innerhalb weniger Wochen den Titel schnappte, verteidigt diesen gegen die Australierin Rhea Ripley und Rekord-Championesse Charlotte Flair.

Flair selbst ließ in einem Interview vor der Show keinen Zweifel an ihrem Sieg: „Beide Gegnerinnen haben in den letzten Jahren extrem hart gearbeitet und ich habe viel Respekt für sie. Aber am Ende werde ich mich zwölffache WWE-Championesse nennen dürfen.“

Das Warten auf den Fanliebling

Vielleicht wartet dann irgendwann im Laufe des Jahres der große Kampf gegen Becky Lynch. Die sicherlich populärste Wrestlerin der Neuzeit ist im vergangenen Jahr Mutter geworden und unterbrach ihre Karriere daher auf unbestimmte Zeit. Eine Rückkehr noch in 2021 scheint aber bevorzustehen – und dass die Fans schon sehnsüchtig auf sie warten, bewiesen sie mit lautstarken „Becky, Becky“-Sprechchören bei den Shows der vergangenen Wochen immer wieder. Davon genervt, ließ sich Charlotte Flair zuletzt bei einer „Monday Night Raw“-Liveshow sogar zu einem ausgestreckten Mittelfinger in Richtung Publikum hinreißen – ein kleiner Skandal im diesbezüglich sehr konservativen Amerika. Auch im Media-Talk gab sie sich auf Nachfrage diesbezüglich sehr kurz angebunden: „Nein, ich nehme den Moment, wie er kommt und mache mir keine Sorgen wegen ihr.“

Schottische Superheldin: Die Wrestlerin Nikki Cross (aka Nikki A.S.H.) verteidigt ihre Raw Woman Championship beim „Summer Slam“ gegen gleich zwei Gegnerinnen. Foto: Joel Zietcer / WWE Corp.

Generell scheint die Tochter von Wrestling-Legende Ric Flair nicht zu weit in die Zukunft schauen zu wollen: „Ich habe noch nicht über das Match am Samstag hinausgeblickt. Aber natürlich habe ich, was künftige Herausforderungen angeht, auch schon über Raquel Gonzalez nachgedacht. Sie ist einen langen, harten Weg gegangen und eine grandiose Performerin“, sagte Flair.

Auf besagte Gonzalez schaut die Wrestling-Welt einen Tag nach dem „Summer Slam“. Denn da kommt es zum insgesamt 36. „Takeover“, der Großveranstaltung des WWE-Entwicklungsliga NXT. Die 1,80 Meter große Texanerin hat sich in diesem Jahr mit konstant starken Leistungen einen Namen gemacht und verteidigt ihren Titel gegen ihre frühere Story-Freundin Dakota Kai.

Deutsch-österreichisches Duell um den Titel

Besonders interessant ist aus deutscher Sicht allerdings der Kampf um die „NXT UK Championship“ – schließlich treten hier mit dem Dresdner Ilja Dragunov und dem seit vielen Jahren in Nordrhein-Westfalen lebenden Österreicher und Titelträger Walter Hahn zwei Ringer gegeneinander an, die in den letzten Jahren absolute Stützpfeiler der deutschsprachigen Catch-Szene waren und nicht zuletzt bei den Events der Liga Westside Xtreme Wrestling (wXw) in der Oberhausener Turbinenhalle mehrmals für tosende Stimmung sorgten.

>>> INFO: Wer den „Summer Slam“ und „NXT Takeover“ live und „on demand“ sehen will, benötigt ein Abonnement beim Streamingdienst „WWE Network“. Dieses kostet umgerechnet knappe 11 Euro im Monat.

