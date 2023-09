Wuppertal: Radfahrer prallt gegen parkendes Auto und stirbt

In Wuppertal ist ein Radfahrer gestorben, nachdem er mit seinem Pedelc gegen ein geparktes Auto fuhr.

Wuppertal. Ein Fahrradfahrer ist in Wuppertal gestorben, nachdem er mit seinem Rad in einer Kurve von der Straße abkam und gegen ein geparktes Auto prallte.

Ein 47-jähriger Fahrradfahrer ist in Wuppertal gegen ein parkendes Auto geprallt und gestorben. Der Mann sei aus zunächst unklaren Gründen in der Nacht zum Sonntag in einer Kurve von der Straße abgekommen, sagte ein Polizeisprecher.

Anschließend prallte er mit seinem Pedelec gegen das Auto und stürzte auf die Straße. Der 47-Jährige starb noch vor Ort. Den Angaben nach trug er keinen Helm. Zuvor berichtete die „Bild“. (dpa)

