SEK-Einsatz Wuppertaler schoss in einer Wohnung mit Schreckschusswaffe

Wuppertal. Durch den Gebrauch einer Schreckschusswaffe sorgte ein Mann in Wuppertal für einen SEK-Einsatz. Vier Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Ein betrunkener Mann hat in Wuppertal mit einer Schreckschusswaffe geschossen und damit einen SEK-Einsatz ausgelöst. Der 33-Jährige sowie zwei weitere Männer und eine Frau wurden am Montagabend in Gewahrsam genommen, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen verständigten nach Schussgeräuschen die Polizei

Zeugen hatten am Nachmittag Schussgeräusche aus einer Wohnung gehört. Mit der Hilfe von Spezialeinsatzkräften drang die Polizei deshalb in die Wohnung ein. Bei der Durchsuchung hatten die Ermittler dann die Schreckschusswaffe sichergestellt. (dpa)

