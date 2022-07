WWE kommt an Allerheiligen nach Dortmund zurück

Dortmund Die größte Wrestling-Liga der Welt kehrt im Herbst zurück nach Deutschland. Am 1. November catchen die Weltstars in der Westfalenhalle.

Der 1. November ist bekanntlich ein Feiertag – in diesem Jahr insbesondere auch für Wrestling-Fans in der Region. Der Catch-Marktführer World Wrestling Entertainment (WWE) kehrt erstmals seit drei Jahren zurück nach Nordrhein-Westfalen. Bestätigt für die Show in Dortmund wurden zunächst Drew McIntyre, The Usos, Natalya und Sheamus. Tickets für die zuvor geplante WWE-Live-Veranstaltung in Dortmund im Mai 2020 behalten ihre Gültigkeit. Karten gibts nun an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Die Ankündigung kommt zur rechten Zeit, denn WWE ist aktuell aus verschiedenen Gründen in der Öffentlichkeit präsent. In der Nacht vom kommenden Samstag auf Sonntag geht der „Summer Slam“ im Nissan Stadium in Nashville über die Bühne. Bei der zweitwichtigsten Veranstaltung des Jahres nach „Wrestlemania“ treten der amtierende Champion Roman Reigns und Herausforderer Brock Lesnar im Hauptkampf nach „Last Man Standing“-Regel um den wichtigsten Titel der Liga an. Bedeutet: Für einen Sieg muss der Gegner zehn Sekunden lang auf dem Boden liegen und so kampfunfähig gemacht werden.

YouTube-Star beim „Summer Slam“ im Ring

Ebenfalls für Spektakel werden die Titelmatches bei den Frauen zwischen Liv Morgan und MMA-Legende Ronda Rousey sowie Bianca Belair und Becky Lynch sorgen, mit Spannung erwarten viele auch das Solo-Wrestling-Debüt des Social-Media-Stars Logan Paul gegen Veteran The Miz. Zu sehen ist die Show auf dem WWE Network (monatliche Kosten ca. 11 €).

Für Schlagzeilen sorgte am vergangenen Freitag der Rücktritt von Vince McMahon. 40 Jahre lang war der 76-Jährige Firmenchef und hatte die volle kreative Kontrolle über die WWE und ihre Shows – nun gab er die Führung an seine Tochter Stephanie ab und bleibt lediglich Mehrheitsaktionär der Firma. Der Rücktritt wird von vielen fachkundigen Betrachtern der Szene als taktischer Schachzug gesehen, wurden zuletzt doch strafrechtlich relevante Vorwürfe gegen McMahon laut.

Schwere Vorwürfe gegen den langjährigen WWE-Chef

Das „Wall Street Journal“ berichtete über Schweigegeldzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe, die McMahon gegenüber mehreren ehemaligen WWE-Angestellten geleistet haben soll. Der Grund dafür sind verschiedene Liebesaffären – ungeachtet der Tatsache, dass der Wrestling-Mogul seit 1966 mit Gattin Linda verheiratet ist. 14,6 Millionen US-Dollar aus den Jahren 2006 bis 2014 wurden gemäß des Berichts als „nicht verzeichnete Ausgaben“ bei WWE ermittelt. Streaming-Gigant Netflix arbeitete seit mehreren Jahren an einer Doku über McMahons Leben, dem Vernehmen nach wurden dazu sämtliche Pläne und Produktionen nun auf Eis gelegt.

Das Gute für die Fans im Revier: All das wird die Qualität der Show in Dortmund sicher nicht beeinflussen – an Allerheiligen heißt es erstmals seit November 2019 wieder „WWE Live“ in der Rhein-Ruhr-Region.

