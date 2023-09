Berlin Das ZDF kämpft derzeit mit technischen Problemen. Die Webseiten des Senders sind nicht erreichbar, auch das Programm war wohl gestört.

Beim ZDF gibt es derzeit offenbar eine größere Störung. Sämtliche Internetseiten des Senders waren am Nachmittag nicht aufrufbar. In einigen Regionen war wohl zumindest kurzfristig auch der TV-Empfang gestört.

Gegen 13 Uhr sei es zu einer technischen Störung der Internetanbindung des ZDF gekommen, schreibt der Sender in einer Mitteilung. Diese halte derzeit noch an, es komme zu Ausfällen der ZDF-Mediathek. Der Sendebetrieb sei hingegen nicht unmittelbar betroffen, heißt es. Zwischenzeitlich sei anstelle des "ZDF-Mittagsmagazins" ein Ausschnitt der Sendung "plan b" gezeigt worden. Man arbeite mit "Hochdruck" an der Behebung der Störung, so das ZDF.

Störung beim ZDF: Offenbar Leitung gekappt

Zur Ursache für die Störung äußerte sich der öffentlich-rechtliche Sender bisher allerdings nicht. Auf X, dem früheren Twitter, schrieb jedoch der "heute"-Moderator Christian Sievers, dass bei Bauarbeiten in Mainz die Hauptleitung gekappt worden sei. "Mal sehen, wie wir nachher senden...", fügte er hinzu.

Bauarbeiten in Mainz haben #ZDF Hauptleitungen und diverses andere gekappt.



„Techniker sind informiert.“



Mal sehen, wie wir nachher senden… — Christian Sievers (@CHSievers) September 14, 2023

Auch ZDF-Korrespondent Andreas Kynast teilte am Nachmittag auf X mit, das ZDF sende zwar, sei aber wegen einer Störung der Hauptleitung nicht überall zu empfangen. Er fügte hinzu: "ARD hat bei der Ausstrahlung des ARD-Mittagsmagazins geholfen. Danke, Kollegen."

Mainz: Hauptleitung bei Bauarbeiten gestört.



ZDF sendet, ist aber leider nicht überall zu empfangen.



(ARD hat bei der Ausstrahlung des ARD-Mittagsmagazins geholfen.

Danke, Kollegen.) — Andreas Kynast (@andikynast) September 14, 2023

Zuvor hatte auch Kynast in einem Post geschrieben, dass eine Hauptleitung durchtrennt worden sei. Diese Nachricht ist mittlerweile allerdings nicht mehr auf X zu finden. Dazu, ob die Bauarbeiten tatsächlich der Auslöser für die Störung waren, gibt es bisher keine Bestätigung. (csr)

