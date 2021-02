Osnabrück. Im Zoo Osnabrück ist offenbar eine Tierpflegerin von einem Löwen angegriffen worden. Die Frau soll laut Medienberichten verletzt sein.

Im Osnabrücker Zoo ist eine Tierpflegerin von einem Löwen attackiert worden. Bei dem Angriff der Raubkatze wurde sie verletzt. Die 25-Jährige kam als Vorsichtsmaßnahme am Sonntag in ein Krankenhaus, wie die Polizei nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Die Verletzungen seien nicht gravierend, erklärte ein Sprecher. Der Vorfall habe sich bei "Arbeiten im Löwengehege" ereignet. Wegen der Corona-Maßnahmen ist der Zoo derzeit für Besucher geschlossen.

Löwenangriff: Polizei geht von "tragischem" Betriebsunfall aus

Die Polizei sprach von einem tragischen Betriebsunfall, ermittelt werde nicht. Der Zoo war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die genaueren Umstände waren zunächst unklar.

In Zoos und Tierparks kommt es normalerweise nicht zu unmittelbarem Kontakt zwischen Pflegern und Raubtieren. Vereinzelte Angriffe gibt trotzdem hin und wieder - so beispielsweise bei Fütterungen oder Reinungsarbeiten am Gehege. 2019 wurde ein 24-jähriger Pfleger im Hodenhagener Serengeti-Park von zwei Löwen angegriffen und schwer verletzt.

