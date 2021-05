In einer historischen Geste haben die Außenminister Israels und der Vereinigten Arabischen Emirate gemeinsam das Holocaust-Mahnmal in Berlin besucht. Der israelische Minister Gabi Aschkenasi und sein emiratischer Kollege Abdullah bin Sajed begegneten sich zum ersten Mal seit der Unterzeichnung des Abkommens über eine Normalisierung der Beziehungen ihrer beiden Länder.

Israel und Emirate: Historische Geste am Holocaust-Mahnmal

Israel und Emirate: Historische Geste am Holocaust-Mahnmal

Gedenken Tag der Befreiung: Warum der 8. Mai so wichtig ist

Berlin Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland gegen die Alliierten. Der Faschismus in Europa war besiegt. Trotzdem ist der Tag kein Feiertag.

Mit der Kapitulation Deutschlands am 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa

In der DDR wurde dem mit einem Feiertag gedacht

Heute ist der 8. Mai in Deutschland kein Feiertag – aber dennoch sehr wichtig

In den Geschichtsbüchern ist dieser Tag eine Zäsur: Am 8. Mai 1945 kapitulierte Deutschland gegen die alliierten Mächte der Sowjets, Amerikaner, Franzosen und Briten. Der 8. Mai markiert seither in Europa das Ende das Faschismus, das Ende des Mordens, das Ende der gewaltigen Gräueltaten der Nazis. Der Tag der Befreiung.

In der DDR wurde der Tag zum gesetzlichen Feiertag. Im Westen Deutschlands tat man sich schwieriger damit. Bis der 8. Mai 1945 offiziell in einer Regierungserklärung zur Sprache kam, dauerte es 25 Jahre. Willy Brandt, als Kanzler der von SPD und FDP geführten Regierung, thematisierte den Tag im Jahr 1970 – und bekam Gegenwind.

Debatte um Tag der Befreiung am 8. Mai 1945

Die Union wollte diese Regierungserklärung verhindern. „Niederlagen feiert man nicht“, hieß es von ihnen. Zudem wollte man die eigene Schuld daran, die menschenverachtenden Machenschaften der Nazis unterstützt zu haben, nicht noch mit einem Feiertag würdigen.

Gedenktag für Millionen Holocaust-Opfer Gedenktag für Millionen Holocaust-Opfer

Eine richtige Debatte folgte in den 80er Jahren: Markiert der Tag die militärische Niederlage Deutschlands? Oder steht er für die Befreiung von Faschismus, von der Ideologie der Nazis, die Millionen Menschen vernichtete?

Foto: AP Content

Auch wenn heute letztere Sichtweise eher verbreitet ist, ist der Tag der Befreiung kein gesetzlicher Feiertag. Auch jetzt nicht, mehr als 70 Jahre nach Kriegsende – und das, obwohl, so sagte es der damalige Kanzler Gerhard Schröder 2000 in einer Rede, niemand heute mehr ernsthaft bestreite, „dass der 8. Mai 1945 ein Tag der Befreiung gewesen ist – der Befreiung von nationalsozialistischer Herrschaft, von Völkermord und dem Grauen des Krieges“.

(bekö)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama