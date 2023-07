Parookaville-Festival: Änderung ab 2025 - das ist der Grund

Das Parookaville-Festival steigt am Flughafen Niederrhein in Weeze.

Weeze. Rund um Parookaville brodelt die Gerüchteküche. Veranstalter dementieren Festival-Aus – erwarten 2025 aber eine Änderung für Besucher.

Die Gerüchteküche um das Festival Parookaville brodelt, kaum dass bekannt ist, dass der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall in Weeze am Flughafen Niederrhein eine große Fabrik errichten will. Die Gerüchte hinterfragen, ob es künftig überhaupt noch ein Parookaville-Festival geben kann.

Weeze ist Parookavilles Heimat

Das beantwortet einer der drei Gründer, Bernd Dicks, mit einem „ganz klaren Ja. Wir haben sehr langfristige Verträge mit dem Flughafen. Ein anderes Gelände kommt für uns nicht infrage. Das ist unsere Heimat und wir wollen hier bleiben. Wir haben gerade erst ein zweites Bürogebäude gebaut. Es gibt keine bessere Lösung als hier zu bleiben.“ Weezes Bürgermeister Georg Koenen sagt: „Und Weeze will das auch.“

Parkplätze werden verlegt

Dicks erklärt, man habe sich schon lange darauf eingestellt, dass sich Flächen am Flughafen für Gewerbe entwickeln werden. „Das ist absolut umsetzbar. Wir werden ab dem nächsten Jahr die Parkplätze für Tagesbesucher verlegen. Wir widersprechen jedem anderslautenden Gerücht.“

