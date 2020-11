Perfekt: Den Ex-Schalker Avdijaj zieht es in die Niederlande

Emmen. Donis Avdijaj, der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04, hat beim Tabellenvorletzten der niederländischen Eredivisie unterschrieben, dem FC Emmen.

Nun ist es amtlich: Der FC Emmen hat sich mit Donis Avdijaj verstärkt. Beim Tabellenvorletzten der niederländischen Eredivisie, der aus acht Partien erst drei Punkte und noch keinen Sieg geholt hat, hat der ehemalige Stürmer des FC Schalke 04 einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Spielzeit unterschrieben – mit einer Option für die kommende Saison.

„Wir haben Donis schon seit einiger Zeit getestet und dies als sehr positiv empfunden“, wird Ronald Lubbers, der Chef des FC Emmen, auf der Internet-Seite des Vereins zitiert. „Donis ist ein Spieler, der etwas Besonderes in eine Position bringen kann, in der wir derzeit keine große Auswahl haben. Wir sehen ihn hauptsächlich als linken Flügelspieler, aber er kann auch in den anderen Positionen vorne arbeiten. Wir hoffen, dass er wieder zeigt, was er zu bieten hat.“

Dortmunds Youssoufa Moukoko überholt Schalkes Donis Avdijaj

Nach seinem Intermezzo bei Heart of Midlothian war Donis Avdijaj vereinslos. „Es hätte bei mir natürlich besser laufen können“, hatte der 24-Jährige im Juni gesagt. „Ich bin jetzt aber nicht unglücklich, doch ich weiß, dass es gerade nicht so cool ist.“ Der FC Emmen wurde vor allem auch deshalb aufmerksam, weil Donis Avdijaj bereits zwei Stationen in den Niederlanden und bei Roda Kerkrade sowie Willem II Tilburg keine schlechte Bilanz hatte: 32 Spiele und zwölf Tore.

Als Donis Avdijaj, der gebürtige Osnabrücker, 2011 in die Knappenschmiede kam, prophezeite ihm der eine oder andere eine große Karriere. In seinem zweiten B-Junioren-Jahr bei den Königsblauen erzielte er in in der U-17-Bundesliga in 25 Partien 44 Tore (plus 13 Vorlagen): Rekord. Dieser hielt bis zum Ende der Saison 2018/19, in der Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko auf 46 Treffer kam. Im Jahr 2014 hatte der FC Schalke 04 den damals 17-jährigen Donis Avdijaj mit einem Vertrag über fünf Jahre ausgestattet – verbunden mit einer Ausstiegsklausel in Höhe von 47 Millionen Euro. (AHa)

Mehr aktuelle Artikel zum Gelsenkirchener Amateurfußball:

Sportstätten-Check:

E-Sport:

Kreisliga A:

Alle Nachrichten und Bilder zum Sport in Gelsenkirchen finden Sie hier