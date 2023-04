„Bundesliga“ HSK: Wettschießen um Torjägerkanone – Podcast

Ibrahima Camara (SV Hüsten 09) führt vor dem 24. Spieltag die Torjägerliste an.

Sauerland. Mindestens ein Quartett kämpft in der „Bundesliga des Sauerlandes“ um die Torjägerkanone. Wir sprechen im Podcast unter anderem darüber.

Wenn der Meisterschaftskampf zwischen dem TuS Sundern und Fatih Türkgücü Meschede noch als nur warm bezeichnet werden kann, so ist das Wettschießen um die Torjägerkanone in der „Bundesliga des Sauerlandes“, der Fußball-Bezirksliga 4, heiß. Wir sprechen im Podcast darüber.

Ein Quartett dürfte den Spitzenplatz unter sich ausmachen, vielleicht gibt es einen lachenden Fünften. Wir sprechen darüber und hören, was Yannik Lückel vom VfL Bad Berleburg über seine Konkurrenten sagt. Hinweis: Der Podcast wurde vor dem 24. Spieltag aufgenommen.

Am Samstagmittag trafen bereits der FC „Ass./Wie./Wu.“ und der VfL Bad Berleburg aufeinander und trennten sich mit einem 3:3-Remis – doppelter Torschütze und damit neuer Führender in der Torjägerliste: Yannik Lückel. Hüstens Trainer Klaus Borschel findet für seinen Top-Torjäger Ibrahima Camara im Podcast nur lobende Worte. Und: getippt wird in der aktuellen Folge natürlich auch.

