FC „Ass./Wie./Wu.“: Die Erklärungsversuche für den Fehlstart

Sauerland. Der FC „Ass./Wie./Wu.“ sucht nach Erklärungen für den Fehlstart in der Bezirksliga 4. Die aktuelle Folge bietet natürlich aber auch einiges mehr.

Vor dem Auswärtsspiel beim VfL Bad Berleburg an diesem Freitag wartet der FC „Ass./Wie./Wu.“ in der „Bundesliga des Sauerlandes“ noch auf den ersten Punktgewinn der Saison. Von der Suche nach Erklärungen für den Fehlstart und wie die Stimmung in der Mannschaft ist, berichtet Spieler Moritz Bücker.

Ebenfalls als Sorgenkind darf TuRa Freienohl nach dem Auftakt der neuen Saison bezeichnet werden aktuell. Trainer Freddy Quebbemann bezieht Stellung. Dazu tippen unsere Experten den Spieltag - und schauen kurz in die Landesliga 2.

