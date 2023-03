Im Podcast: Arbeitssieg hält TuS Sundern weiter auf Kurs

Sauerland. Im Podcast zur „Bundesliga des Sauerlandes“ sprechen wir über eine Bad Berleburger Niederlage sowie Siege des TuS Sundern und der SG B./H.-R.

Bereits an diesem Donnerstag stehen in der Fußball-Bezirksliga 4, der „Bundesliga des Sauerlandes“, Nachholspiele auf dem Programm. Auf diese blicken unsere Experten in der aktuellen Podcastfolge. Sie sprechen aber unter anderem auch über den Sieg des Tabellenführers TuS Sundern gegen TuRa Freienohl sowie eine bittere Niederlage für den VfL Bad Berleburg.

„Diese Niederlage schmerzt“, sagt Yannik Lückel, Torjäger des VfL Bad Berleburg, zur Derbypleite gegen die SF Birkelbach. Ein Jahr lang müsse man sich die Niederlage nun überall vorhalten lassen, ergänzt Lückel und klingt hörbar genervt. Deutlich zufriedener sprechen Fabio Granata, Trainer des TuS Sundern, und Max Szafranski, Trainer der SG Bödefeld/Henne-Rartal, über die Spiele ihrer Teams.

Sowohl der TuS als Tabellenführer als auch die SG feierten wichtige Erfolge und heimsten ebenso wichtige Punkte ein – jedoch für unterschiedliche Ziele. Angesichts der Nachholspiele gibt es in der aktuellen Podcastfolge einen XXL-Tipp unserer Experten.

