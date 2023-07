TuRa Freienohl: Quebbemann überrascht im Podcast mit Ziel

Sauerland. Der Podcast zur „Bundesliga“ unterbricht die Sommerpause: Wir sprechen über die Liga, den Spielplan und unter anderem auch über Kadergrößen.

Der Spielplan der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga 4 steht fest. Wir sprechen im Podcast unter anderem über die neuen Teams in der „Bundesliga des Sauerlandes“ und das Auftaktprogramm.

Freddy Quebbemann, Trainer von TuRa Freienohl, überrascht zudem mit einer Ankündigung und Niko Blüggel, Sportlicher Leiter des SuS Langscheid/Enkhausen, schätzt den ersten Gegner des SuS ein.

Darüber hinaus werfen wir auch einen kleinen Blick in die Landesliga 2, denn dort treten in der kommenden Saison fünf Mannschaften aus dem Hochsauerlandkreis an. Zum Auftakt der Saison gibt es gleich ein HSK-Duell.

