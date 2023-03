TuS Sundern im Podcast: Emde benennt Saisonziel eindeutig

Ein Bild, das ziemlich oft zu sehen war: Der TuS Sundern jubelt über ein Tor in der „Bundesliga des Sauerlandes“.

Sauerland. Für den TuS Sundern zählt nur noch eins – das verrät Spieler Davin-Jay Emde in unserem Podcast. Ein weiteres Thema: Der Abstiegskampf.

Der TuS Sundern thront an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga 4. Spieler Davin-Jay Emde spricht in der aktuellen Folge unseres Podcasts zur „Bundesliga des Sauerlandes“ über ein mittlerweile eindeutiges Saisonziel. Unsere Experten nehmen dazu ein anderes Thema unter die Lupe.

Denn der Abstiegskampf spitzt sich nach der Erfolgsserie des FC Neheim-Erlenbruch mehr und mehr zu. Die Erlenbrucher, TuRa Freienohl und der TuS Bremen belegen punktgleich die Plätze 12, 13 und 14. Die SF Birkelbach haben zwei Spiele weniger absolviert und 15 Punkte. Der Tabellenletzte TuS GW Allagen weist elf Punkte auf. Vier Teams steigen am Ende der Saison ab.

Deshalb befindet sich die SG Bödefeld/Henne-Rartal plötzlich in akuter Gefahr. Die Mannschaft von Trainer Max Szafranski hat als Tabellenelfter lediglich vier Punkte Vorsprung auf das Trio um den FC Neheim-Erlenbruch. Wir sprechen in der aktuellen Podcastfolge über den Abstiegskampf – und tippen natürlich die Spiele, die alle an diesem Sonntag ausgetragen werden.

Alle aktuellen Folgen des Podcasts zur „Bundesliga des Sauerlandes“ finden Sie hier.

