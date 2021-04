Keine lange Immunität nach einer leichten Corona-Infektion

Die aktuelle Corona-Lage in NRW gibt es jetzt jeden Freitag in einem Podcast.

Essen. In dieser Folge spricht Prof. Dittmer darüber, warum Menschen nach einer überstandenen Corona-Infektion nur einmal geimpft werden müssen.

Im Gespräch mit der Journalistin Julia Neikes erklärt Prof. Dittmer unter anderem, warum Menschen aktuell Gefahr laufen, sich erneut mit Corona zu infizieren, obwohl sie das Virus schon einmal überstanden haben. Es sei zu dem nicht ausgeschlossen, dass geimpfte Menschen das Virus weitergeben, aber auch sehr unwahrscheinlich, so der Leiter der Virologie der Uniklinik Essen.

Für Prof. Dittmer sei es mittlerweile auch der richtige Zeitpunkt, dass bereits geimpfte Menschen ihre Rechte zurückbekommen und nicht weiter unter den Einschränkungen durch den Lockdown leiden sollten. Beim Thema Impfung weißt er darauf hin, dass es momentan immer häufiger vorkomme, dass Menschen ihre Impftermine nicht wahrnehmen und diese auch nicht absagen. Dazu käme es, weil sie mehrere Impftermine buchen würden. Zudem erklärt Prof Dittmer, warum Menschen nach einer überstandenen Virus-Infektion nur eine Impfung brauchen.

Long Covid und die Coronalage in Indien

Der Virologe erklärt in dieser Ausgabe von „Das Corona-Update für NRW“, welche Folgeschäden durch Long-Covid entstehen können. Aber auch was für Symptome bei einer Long-Covid-Infektion auftreten und wie diese behandelt werden können.

Weitere Themen in dieser Folge sind das Infektionsgeschehen in Indien und welche Gefahren von der indischen Mutante ausgehen, wie die Situation in den Krankenhäusern in NRW aussieht und warum die Niederlande gerade kein Vorbild für Deutschland sind.

Hier gibt es das Corona-Update für NRW

Zu hören ist der Podcast auf unserer Homepage und über Streaming-Apps wie Spotify oder Podimo. Um keine Folge zu verpassen können Sie den Podcast auch abonnieren.