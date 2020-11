Nur eine Lockdown-Verschärfung wäre eine Alternative

Die aktuelle Corona-Lage in NRW gibt es jetzt jeden Freitag in einem Podcast.

Essen. In diesem Podcast spricht Journalistin Julia Neikes einmal die Woche mit dem Chef-Virologen der Uniklinik Essen über die Corona-Lage in NRW.

Am Mittwoch, den 25. November, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen mit den Ministern der Länder eine Ausweitung des Lockdowns bis Anfang Januar beschlossen. Für den Chef-Virologen der Uniklinik Essen, Prof. Ulf Dittmer, ist das der richtige Schritt. Angesichts der weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen wäre nur ein radikalerer Lockdown eine Alternative gewesen: „Diese hohen Zahlen können wir auf Dauer nicht tolerieren, weil dann werden wir Probleme in den Krankenhäusern kriegen.“ Auch über die neue Regelung der Begrenzung auf fünf Personen aus zwei Haushalten, die sich in der Öffentlichkeit treffen dürfen, ist Thema dieser Ausgabe.

Prof. Ulf Dittmer ordnet zudem die Corona-Situation in Schweden ein und erklärt, was für ihn in dem skandinavischen Land schiefläuft. Für ihn sind im Übrigen die neuen RNA-Impfstoffe die Zukunft. Er erklärt warum und ordnet beispielsweise auch ein, welche Impfstoffe für welche Altersgruppen geeignet sind.