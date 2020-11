Spezial: Gesellschaftliche und politische Verantwortung

Die aktuelle Corona-Lage in NRW gibt es jetzt jeden Freitag in einem Podcast.

Essen. In dieser Spezial-Ausgabe spricht WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock mit dem Virologen Prof. Dittmer unter anderem über das Coronabild der Politik.

In diesem Spezial von "Das Corona Update für NRW" spricht Chef-Virologe der Uni-Klinik in Essen, Prof. Ulf Dittmer, über die Verantwortung der Gesellschaft und das Bild der Politik in Zeiten von Corona.

Es geht aber auch um die Skepsis einiger gegenüber dem Impfen, das mobile Impfen und wie sinnvoll lokale Corona-Maßnahmen sind. Das Gespräch mit Prof. Dittmer und WAZ-Chefredakteur Andreas Tyrock wurde am Mittwoch, 18. November, per Livestream übertragen und Zuschauerinnen und Zuschauer hatten die Möglichkeit, ihre Fragen live zu stellen.

Wenn Sie eine Frage rund um Corona, das Virus und die Maßnahmen an Prof. Dittmer haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an: coronafragen@funkemedien.de. Wir sichten diese und nehmen einen Teil davon mit zu den Treffen mit Prof. Dittmer.

