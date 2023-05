10 positive Affirmationen- 15 Minuten positive Gedanken für deinen Tag

Du möchtest wissen, warum deine Gesundheit dein höchstes Gut ist um ein glückliches Leben zu führen? Dann sei auf die heutige Podcast Folge mit deiner Host Kirsten Schneider gespannt..

In unserer hektischen Welt fokussieren wir uns oft auf unseren Job, unsere Karriere und den Erfolg im Berufsleben. Dabei vernachlässigen wir manchmal das, was wirklich zählt - unsere Gesundheit. Denn egal wie viel beruflichen Erfolg wir haben, wenn es uns gesundheitlich nicht gut geht, können wir das Leben nicht in vollen Zügen genießen.

Nimm dir einen Moment Zeit, um darüber nachzudenken. Was nützt dir ein erfolgreicher Job, wenn du dich gestresst, überarbeitet und körperlich erschöpft fühlst? Wie kannst du das Leben in vollen Zügen genießen, wenn deine Energie aufgebraucht ist und du dich ständig müde fühlst? Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns um unsere Gesundheit kümmern und sie als unser höchstes Gut betrachten.

POSITIVE GEDANKEN- Affirmationen für dich

In dieser Folge wird dir deine Host Kirsten Schneider zeigen, wie sich eine 15-minütige Affirmations-Meditation anfühlt und wie sie uns dabei helfen kann, unsere Gesundheit zu stärken und unser Glück im Leben zu steigern.

Schnappe dir deine Kopfhörer, nehme eine bequeme Position ein, schließe deine Augen und tauche ein!

In dieser Podcast Folge erfährst du

*warum nicht dein Job, sondern deine Gesundheit dein höchstes Gut sind, um glücklich im Leben zu sein

*Wie dir Affirmationen helfen, dich jeden Tag für deine Gesundheit einzusetzen und ins positive Mindset zu kommen

*Wie sich eine Affirmations- Meditation anfühlt die Live-Experience

Viel Spaß beim Meditieren!

Bis dahin keep on Relaxing,

Deine Kirsten

Du möchtest tiefer in das Thema Entspannung am Arbeitsplatz eintauchen? Dann probiere doch gleich die 7 Tage „Office Yoga Challenge“ aus, die dich mit Yoga Videos und gezielten Reflexionsfragen begleitet.

https://www.officebalance.de/office-yoga-challenge

Du hast Fragen, Anregungen zum Podcast oder möchtet euch bei Kirsten melden? Dann sendet einfach eine Email an email@officebalance.de

Für mehr Inspiration folgt Kirsten Schneider auf LinkedIn

http://www.linkedin.com/in/kirsten-schneider-officebalance/

Du möchtest deinen Alltag positiv verändern? Dann schau mal vorbei auf http://www.officebalance.de