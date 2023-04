Folge 37 - New Work Now

Folge 37 - New Work Now Podcastempfehlung: WORKolution mit Anna Janina Meyer und Robindro Ullah

Es gibt im Hause FUNKE einen weiteren Podcast, der sich mit dem Thema Arbeit der Zukunft beschäftigt: "WORKolution". In jeder Episode widmen sich Anna und Robindro z.B. den Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelt und stellen sich spannende Fragen: Werden wir in Zukunft alle selbstständig tätig sein? Wie wird sich der Dresscode verändern? Kündigen Mitarbeitende häufiger ihrem Job oder ihrer Führungskraft? Die beiden Hosts ergänzen sich dabei durch ihre unterschiedlichen Perspektiven richtig gut und bringen mit ihrer sympathischen Art eine Prise Humor in den Podcast.

"WORKolution" erscheint alle zwei Wochen und ist ein Must für alle, die sich für die Arbeitswelt von morgen interessieren. Also, hüpft rüber und hört euch den Podcast an: https://workolution-in-einer-arbeitswelt-nach-unserer-zeit.blogs.julephosting.de