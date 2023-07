Folge 52 - New Work Now

Folge 52 - New Work Now #52 Tipps & Learnings nach 1,5 Monaten Urlaub

Kira war im Urlaub und hat nach 1,5 Monaten voller Eindrücke viele Learnings mitgebracht, die sie mit uns teilt.

Nach 1,5 Monaten voller Eindrücke und Learnings ist Hostin Kira Marie Cremer zurück aus ihrem Urlaub. Was sie währenddessen erlebt hat, präsentiert sie Euch zusammen mit ihren Tipps zur Vorbereitung dieser Zeit. Gleichzeitig beantwortet sie Eure Fragen wie: Wolltest Du in Deinem Urlaub etwas Bestimmtes erreichen? Was war überraschend gut und was nicht? Würdest Du es wieder machen? Außerdem: Werdet Teil des QUINGSletter. Was sich hinter diesem WhatsApp-Newsletter verbirgt, erfahrt ihr in dieser Folge von Kira Marie Cremer. Also unbedingt reinhören!

Eure Ideen an diese WhatsApp Nummer als Sprach- oder Textnachrichten: +49 173 5106245

