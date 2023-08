107. Leslie Mandoki: „Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume!“

Es gab Phasen in seinem Leben, in denen Leslie Mandoki nur sehr ungern an seine Zeit in der Disco-Show-Band „Dschinghis Khan“ erinnert wurde...

Es gab Phasen in seinem Leben, in denen Leslie Mandoki nur sehr ungern an seine Zeit in der Disco-Show-Band „Dschinghis Khan“ erinnert wurde. Zu schlecht konnte er tanzen – und zu wenig passte der Sound zu seinen eigentlichen musikalischen Talenten. Doch ganz egal, ob ihm sein Part in dem erfolgreichen, von Ralf Siegel produzierten Musikprojekt im Rückblick ein wenig peinlich ist oder nicht – ein Sprungbrett für seine spätere Karriere war die Zeit bei „Dschinghis Khan“ für ihn allemal.

Heute kann der gebürtige Ungar, der Mitte der Siebzigerjahre als illegaler Flüchtling nach Deutschland kam, auf eine extrem erfolgreiche, internationale Produzentenkarriere zurückblicken. So arbeitete er in den vergangenen Jahrzehnten bereits mit Weltstars wie Phil Collins, Lionel Richie oder Michael Jackson zusammen. Aber auch als Rock- und Jazzmusiker hat sich Leslie Mandoki einen Namen gemacht.

1993 gründete er die „Mandoki Soulmates“, ein Allstar-Projekt, das sich mit bekannten Künstlern aus Bands wie Supertramp, Emerson, Lake & Palmer oder Toto auch mal experimentellen Tönen wie Progressive Rock widmet. Anlässlich des 30. Jubiläums geht die Band, zu der auch Stars wie Peter Maffay oder Till Brönner gehören, im September auf Deutschland-Tour. 2024 folgt dann auch noch ein neues Album.

Leslie Mandoki hat mit im Gespräch verraten, warum er mit dem Lebenskapitel „Dschinghis Khan“ inzwischen seinen Frieden gemacht hat, wie sehr ihn seine Kindheit und Jugend innerhalb der ungarischen Diktatur geprägt hat und wieso ihn die immer größer werdende Spaltung in unserer Gesellschaft mit großer Sorge erfüllt.

Wir sprechen über Casino-Kapitalismus, Generationengerechtigkeit, seine Freundschaft mit Freddie Mercury, den Aufstieg der AfD, seine Russophobie – und darüber, warum für ihn Integration auch immer eine Bringschuld von Migranten ist.

Wenn Du wissen möchtest, warum Robbie Williams in den Neunzigerjahren fast ein Mitglied der „Mandoki Soulmates“ wurde, weshalb in Leslies Augen die Welt komplett verrückt geworden ist bzw. ihren Kompass total verloren hat und wieso Künstler immer ein Stachel im Fleisch der Gesellschaft sein sollten, dann ist diese Folge für dich.

