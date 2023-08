109. Ela.: „Wer nicht wagt, trinkt später keinen Champagner!“

Ihren ersten ganz großen Auftritt hatte Ela. im Alter von 21 Jahren. 2014 sang sie mit ihrer damaligen Band "Elaiza" für Deutschland beim ESC vor mehr als 200 Millionen...

Inzwischen ist die Sängerin mit ukrainisch-polnischen Wurzeln auch als erfolgreiche Songwriterin für Stars wie Helene Fischer, Michael Patrick Kelly, Beatrice Egli oder Howard Carpendale unterwegs - ist aber auch als Solo-Act weiterhin musikalisch unterwegs. So ist ist mit „Es ist immer jemand wach“ ihr zweites Solo-Album erschienen, mit dem sie im Oktober auf Deutschland-Tour geht.

Ela. hat mir im Gespräch verraten, wieso sie noch nie in irgendeine Schublade gepasst hat, wie sehr sie ein Aufwachsen mit drei verschiedenen kulturellen Hintergründen geprägt hat und warum sie als Privatfrau am liebsten Punkrock hört.

Wir sprechen über ihre Freundschaft mit Sarah Connor, die ihre Karriere von Anfang an stark unterstützt hat, Achtsamkeit, Body Positivity und die Nicht-Planbarkeit des Lebens.

Wenn du wissen möchtest, warum 2023 für Ela. das bislang schwerste Jahr ihres Lebens war, wieso sie schon einmal im wahrsten Sinne des Wortes ihre Stimme verlor und was sie in ihrer Kindheit ganz besonders stark herausgefordert hat, dann ist diese neue Folge für dich.

Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Ela.!