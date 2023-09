Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger über Kunst als Lebensmittel, Freudenspender und ewige Überforderung, die glücklich macht.

Dali und der zerlaufene Käse. Die Poesie der Plastiktüte. Rapper Haftbefehl in den Musikunterricht. Gammelbananen an der Wand. Ist Manga Kunst? Die Straße als ewige Galerie. Schönheit, die kaum auszuhalten ist. Ein Mauseloch von Tom&Jerry als Kunsterlebnis. Im MutmachPodcast von Funke berichtet Kunst-Comedian Jakob Schwerdtfeger über Fischstäbchen als abstrakte Kunst, über Steine, die wie Wale aussehen und das lustvolle Überfordern durch provokative Werke. Dazu: Warum Suse fast Textildesignerin geworden wäre und warum Hajo zum Glück kein Aschenbecherbildhauer wurde? Michelangelo oder Leonardo da Vinci? Wer ist Post-Bukowsky? Was fasziniert an Fred Thieler, Hans Hartung und dem deutschen Informel? Warum Kunst von Können kommt, aber auch und von Lebensfreude? Weshalb Kunst überfordern muß? Und warum Kunst in Deutschland oft beim Hakenkreuz endet? Plus: Keine Angst vor Entertainment. Deswegen verloren wir auch das Buch „Ich sehe was, was Du nicht siehst. Und das ist Kunst“ von Jakob Schwerdtfeger.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

