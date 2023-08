Schriftstellerin Nora Bossong - Meine erste Reise (35)

Das Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke, in dem Prominente über ihre erste Reise erzählen.

„Haste mal ´ne Mark…“ - Weil all ihre Wertsachen im falschen Auto lagen, fand sich Nora Bossong plötzlich völlig mittellos am Frankfurtert Hauptbahnhof wieder. Im Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke berichtet die Schriftstellerin und Lyrikerin von einem sehr linken Jugendcamp, das sie nicht als Trotzkistin verließ, und den Momenten am Bahnhof, als sie aus nackter Not einfach mal Leute anquatschte. Für die Rettung sorgte natürlich die Bahnhofsmission.

Meine erste Reise - das Sommerspezial des Mutmachpodcasts von Funke. Kurz, aber täglich berichten Prominente vom ersten Mal ganz allein unterwegs, von Liebe, Drama, Drogen, Affären, Verhaftungen, Kohldampf und chronisch leeren Portemonnaies. Mit dabei: Micky Beisenherz, Dunja Hayali, Justizminister Marco Buschmann, SPD-Chefin Saskia Esken, BDI-Chef Siegfried Rußwurm, Verlegerin Julia Becker, ARD-Grande Thomas Baumann, Klimaaktivistin Louisa Neubauer, Quatschmacher Oliver Kalkofe, MdB Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Moderator Jörg Thadeusz, Autorin Anja Goerz, Influencerin Lou Dellert, Zukunftsforscher Tristan Horx, Schriftstellerin Anne Rabe, Comedian Tony Bauer, Schriftsteller Ingo Schulze, Twitter-Gigantin Marie von den Behnken, Liedermacher Rolf Zuckowski, Menschenrechtlerin Düzen Tekkal, Schriftstellerin Verena Hagedorn, Dr. Matthias Marquardt, Fotografin Anne Hufnagl, Staatsrechtler Professor Alexander Thiele, Scherzkeks Peter Wittkamp, Psychologin Anne Otto und viele mehr. Folge 634.