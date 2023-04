Lenz oder Pracht: Wie wir unsere Leben planen

Ab in den Süden oder die eigene Scholle auf dem Land? Lebensbejahende Debatten gegen den Karfreitagskoller.

Stadt, Land, Ruhestand: Im Mjiutmaschpodcast von Funke verraten sich Eltern und Sohn ihre Lebenspläne: Die Erotik der Tomatenzucht. Finger kaputt, Hand dran. Zugvogel oder Winterschläfer? Macht Sparen noch Sinn? Gibt´s bald Enkel? Hausmeistern als Seniorenjob? Wennauf dem Land der nette Nazi-Nachbar winkt. Wie kann man in Krisen planen? Süden oder Mecklenburg? Stimmt die Reihenfolge von Job, Bausparvertrag, Familie, Hausbau noch? Was brauchen wir wirklich, was kann weg? Wie steht es um die Co2-Bilanz von Kindern? Wie wichtig ist Autonomie? Brotlose Kunst oder kunstloses Brot? Was, wenn Partner ganz anders planen? Wie fühlt sich altes Eisen an? Plus: wie finde ich heraus, was ich wirklich will? Folge 555.

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de