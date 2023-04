Auf eine Pizza nach Indonesien, mit dem Tandem

22 Länder, 11 Monate, 15 000 KIlometer, 1 Tandem - Antonia Merz ist mit ihrem Partner nach Südostasien geradelt. Nachahmenswert.

Faszinierendes Georgien, unterdrückte Frauen im Iran und die Qualen auf dem legendären Pamir Highway - Kampfradlerin Antonia Merz erzählt im Mutmachpodcast von Funke, wie sie fast ein Jahr lang fast um die halbe Welt geradelt ist, was das Abenteuer gekostet hat, was sie fürs Leben gelernt hat, was bei schmerzendem Hintern zu tun ist, wie die Psyche für ein funktionierendes Tandem-Duo vorzubereiten ist, warum der deutsche Paß eine Segen ist und wie es sich anfühlt, wenn Aladin mit dem Teppich um die Ecke geflogen kommt. Plus: Und zurück mit dem Containerschiff. Folge 554.

