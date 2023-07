Auf den Spuren der Vorfahren in Polen: Wie fühlt sich der Ort heute an, wo Oma aufgewachsen ist?

Oma verweigerte den Hitlergruß und saß hochschwanger im Knast -Suse und Hajo Schumacher sind für den Mutmachpodcast von Funke unterwegs in einer Gegend zwischen Rußland, Litauen und Weißrußland, wo Heimaterde und blutgetränkter Boden, nostalgisches Bullerbü und harter Alltag, Blaubeeren und Wolfsschanze, Deutscher Orden und deutscher Wahn, Einsamkeit und Gemeinschaftsgefühl, Kriege und Warmherzigkeit aufeinandertreffen. Plus: Was hat es mit den geheimnisvollen Prussen auf sich? Folge 594.

