Heute schon schlechte Laune verbreitet? Muss nicht sein. Suse & Paul im Funke-Mutmachpodcast über Mecker-Enzyme und gesundes Weinen.

Überall schlechte Laune, jeden Tag Untergang. Genervt vom ewigen Gemotze gehen Suse und Paul Schumacher der Lust am Opfersein nach und besteigen die Meckertreppe. Im Mutmachpodcast von Funke geht es um widersprüchliche Emotionen, den ewigen Preußen in uns, den Volkssport Weggucken, die Lust am Dampfablassen, die Faszination des Schmerzes, Gestalt und Gestalter und den Sinn der Klagemauer. Plus: Prof. Kowalewski sagt: „In Polen wird noch viel mehr gemeckert.“ Folge 652.

Mitglied im Wir-Freundeskreis werden.

Alle Folgen des Podcasts

Literaturempfehlung: Hajo Schumacher: Kein Netz. Geld, Zeit, Laune, Liebe - wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern. (Eichborn)

Kostenlose Meditationen für mehr Freundlichkeit (Metta) und Gelassenheit (Reise zum guten Ort) unter suseschumacher.de