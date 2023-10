Israel: Raketen töten Raver und die Bedächtigkeit von Scholz

Wie kann Deeskalation in Nahost aussehen? Provoziert da jemand den Weltenbrand? Warum Söder, Faeser und Lindner verloren haben.

Wie geht die Welt mit dem Hamas-Terror um? Widersteht Israel dem Drang nach blinder Vergeltung? Was kann Kanzler Scholz jetzt tun? Der Mutmachpodcast von Funke sucht Antworten nach einem brutalen Überfall im Blutrausch. Paul und Hajo Schumacher über das Risiko eines neuen Nahostkriegs in Washingtoner Chaos-Zeiten, über Hintergründe zum Hamas-Terror und die Frage, ob Zahlungen an die Palästinenser sofort einzustellen sind. Dazu eine Analyse der Landtagwahlen in Bayern und Hessen, nostalgische Gedanken an die Triumphe Edmund Stoibers, eine gerupfte FDP sowie die Wahlsieger Rhein und Aiwanger. Am Rande: Was sagt Super Mario wirklich? Warum Slow Jogging und Abnehmspritze? Verliert Elon Musk den Kampf gegen BlueSky, gute Besserung für Madonna und der Trick, wie man ein mies bewertetes Insektenhotel in ein 5-Sterne-Haus verwandelt. Plus: Politikerklärer Jörg Quoos über den Kanzler im nächsten Krieg und die Folgen der Wahlen für die Regierungspartei SPD. Folge 660.

