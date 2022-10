Initiativkreis Ruhr will Duisburg-Hochfeld neu gestalten

Essen. Wie wird das Ruhrgebiet attraktiver? Wie kann die Region in Zukunft weiter wachsen? Der Initiativkreis Ruhr nimmt Duisburg-Hochfeld in den Blick.

In der neuen Folge unseres Podcasts „Die Wirtschaftsreporter“ geht es um ein Bündnis aus 70 Unternehmen und Institutionen, das das Ruhrgebiet antreiben will. Ein Bündnis, das hinter dem Klavierfestival Ruhr, der sogenannten Gründerallianz und dem klimaneutralen Stadtumbau-Programm Innovation City steckt. Zu Gast im Podcast ist die Geschäftsführerin des Initiativkreises Ruhr, Anette Bickmeyer. Wie blickt sie auf die Entwicklung des Ruhrgebiets? Welche neuen Pläne hat der Initiativkreis Ruhr in der Schublade?

„Wir wollen zeigen, dass es hier neben Bredeney und einem tollen See auch noch andere interessante Ecken gibt und neben der Tour de Ruhr lebenswerte Stadtgebiete, die sich zu erkunden lohnen“, sagt Bickmeyer. Ein Thema der Folge: Der Initiativkreis möchte den Duisburger Stadtteil Hochfeld nach vorne bringen. Was haben Sie dort konkret vor? Und warum gerade dieser Stadtteil?

Duisburg-Hochfeld: Spotlights auf ein einziges Stadtgebiet

Infrastruktur, Mobilität, Bildung und Soziales, diese drei Säulen seien für die Mitglieder des Initiativkreises Ruhr besonders wichtig, damit das Ruhrgebiet in den nächsten Jahren weiter wächst. „Jetzt könnte man überall hingehen und so ein bisschen was machen. Also mit der Gießkanne, ein kleines Projekt hier, ein kleines Projekt da. Aber dafür ist dieser Ballungsraum zu groß“, erklärt Bickmeyer. Stattdessen sollten alle „Spotlights“ auf Hochfeld geworfen werden.

Wurde in Hochfeld schon etwas Greifbares geschaffen? Und wie hängt die Entwicklung mit der Internationalen Gartenausstellung IGA zusammen, die 2027 ins Ruhrgebiet kommt? Die Antworten gibt es im Podcast.

„Die Wirtschaftsreporter“, das sind Stefan Schulte, Ulf Meinke und Frank Meßing. Die drei Journalisten der WAZ berichten seit Jahren über Unternehmen und Wirtschaftsthemen in NRW. Alle zwei Wochen, immer freitags, führt ein Wirtschaftsreporter der WAZ ein Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin zu einem brennenden Thema aus der Region.